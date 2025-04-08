Меган Маркл замиловала архивными детскими фото

Меган Маркл показала, как выглядела в детстве. Она поделилась архивными фотографиями.

Серию фотографий герцогиня Сассекская опубликовала по случаю выхода дебютного эпизода ее подкаста Confessions of a Female Founder. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Меган Маркл.

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На первом фото Меган Маркл одета в коричневую форму девушек-скаутов, она улыбается и держит в руках небольшую коробку – вероятно, с печеньем. На втором снимке герцогиня Сассекская позирует с другими девочками-скаутами, а на третьем – держит в руках воздушные шарики, рядом с ней стоит другой ребенок.

Быть предпринимателем можно начинать с молодого возраста. (Кстати, прошло много лет, а я все еще продаю печенье!),

– подписала фотографии жена принца Гарри.

Вероятно, здесь отсылка к ее лайфстайл-бренду As ever.

Меган Марк также отметила, что гостьей первого эпизода подкаста стала ее подруга – американская предпринимательница Уитни Вулф Герд. Она – основательница, исполнительный директор и бывший генеральный директор онлайн-приложения для знакомств Bumble и соучредитель Tinder.

Напомним, ранее Меган Маркл показала редкие фото из юности.