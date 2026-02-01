Не любит мешковатую одежду и слушает Майкла Джексона: 6 интересных фактов о Мелании Трамп

30 января вышел документальный фильм о первой леди США Мелании Трамп, который называли провальным еще до премьеры. В ленте рассказывается о 20 днях из ее жизни перед второй инаугурацией мужа в январе 2025 года.

Издание The Guardian собрало некоторые факты о Мелании из документального фильма. Подробнее – в материале.

Все сотрудники Мелании Трамп одеваются так же как она

Из уважения к Мелании Трамп все ее сотрудники преимущественно носят черную одежду. Однако, например, дизайнер интерьеров одевает костюм-тройку верблюжьего цвета.

Первая леди США не любит мешковатую одежду

Около 30% фильма посвящено примеркам инаугурационного наряда Мелании. Она отдает предпочтение облегающим вещам. В основном первую леди США можно увидеть на публике в строгих образах.

Мое творческое видение всегда четкое, и я обязана поделиться им со своей командой, чтобы они могли воплотить его в жизнь,

– отмечала Трамп в ленте.

Дональд и Мелания Трамп на инаугурации / Фото Getty Images

Мелания – талантливый дизайнер интерьеров

Важно, чтобы вневременная элегантность пронизывала каждый элемент,

– говорила Мелания о планировании одного из балов.

Она одобряла рассылку приглашений, что были в больших красных конвертах. На стене кабинета первой леди США висит картина Ренуара "Ложа", однако оригинал хранится в галерее Курто в Лондоне.

Дональд и Мелания Трамп – очень близки

Никто не выдержал того, что он выдержал за последние несколько лет,

– говорила Мелания Трамп о муже.

В то же время большую часть фильма Дональд и Мелания были не вместе. Однажды президент США позвонил жене, чтобы похвастаться какой-то большой внутриполитической победой.

Замечательно, молодец,

– сказала она.

Президент и первая леди США / Фото Getty Images

Ее любимый артист – Майкл Джексон

Я как-то встретилась с ним вместе с Дональдом. Он был очень милым, очень приятным,

– рассказывала первая леди США режиссеру фильма Бретту Ратнеру, когда они ехали в лимузине в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго.

Любимыми песнями Мелании являются Billie Jean и Thriller.

Мелания Трамп – не аполитична

Мелания Трамп сделала ряд заявлений о своих амбициях на посту. Она стремится "сломать все нормы", полностью переосмыслить роль первой леди и подумать о том, как законодатели могли бы лучше выполнять свою работу.