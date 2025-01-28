Мелания Трамп представила свой официальный портрет в статусе первой леди США

Супруга Дональда Трампа обнародовала первое фото после того, как оказалась в новом статусе. Это официальный портрет первой леди США.

Мелания Трамп представила официальный портрет на своей странице – это ее первая публикация, передает 24 Канал. Черно-белое фото сделали в Белом доме после инаугурации ее мужа Дональда Трампа.

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Мелания Трамп позировала в желтой овальной комнате, опершись руками на стол. На фоне видно Монумент Вашингтона. Автором портрета стала фотограф из Бельгии Реджин Махо, которая работает с семьей Трампов более 20 лет, пишет BBC.

Первая леди выбрала для портрета классический деловой наряд – черный брючный костюм и белую рубашку. По данным издания Breitbart News, пиджак Мелании Трамп от Dolce&Gabbana стоил более 3 тысяч долларов, а брюки около 1 тысячи долларов.

По мнению экспертов, своим портретом Мелания Трамп показала готовность приступать к работе и соответствовать ожиданиям, которые возлагают на первую леди. В то же время жена президента США оставляет за собой немного загадочности и таинственности, сохраняя грань между собой и зрителем.



Мелания Трамп / Фото из инстаграма первой леди США

Первые образы Мелании Трамп как первой леди