Обнаженные фото и обвинения в плагиате: самые громкие скандалы с Меланией Трамп

В последние дни едва ли не самое большое внимание мира приковано к Дональду Трампу и его жене Мелании. Сегодня состоится инаугурация политика – он станет 47-м президентом США, а женщина снова вернется к своим обязанностям первой леди.

Ранее Мелания Трамп работала моделью, но ее жизнь изменилась после переезда из родной Словении в Нью-Йорк. Именно там она познакомилась с будущим мужем, который впоследствии стал президентом, а скоро снова будет возглавлять страну. В какие же скандалы попадала будущая первая леди США, расскажет 24 Канал.

Кстати Снова надела Dior: Мелания Трамп появилась на публике в сдержанном образе перед инаугурацией

Скандал с обнаженными фото Мелании Трамп

Когда Дональд Трамп впервые баллотировался в президенты США, модельный опыт работы его жены вызвал споры, ведь за свою карьеру женщина позировала для камер и обнаженной. В частности, в 2000 году Мелания снялась в откровенной фотосессии для British GQ. На фото, которое распространялось в сети, она лежит обнаженная на меховом одеяле.

Газета New York Post как-то опубликовала откровенные фотографии 25-летней Мелании, где она, в частности, лежит на кровати с другой женщиной. Некоторые фотографии были для мужского французского журнала, который больше не выпускается.

Мелания была одной из самых успешных моделей, и она сделала много фотосессий, в частности для обложек и крупных журналов. Это было фото, сделанное для европейского журнала до того, как я познакомился с Меланией. В Европе такие фотографии очень модные и распространенные,

– прокомментировал скандал Дональд Трамп.

В сентябре прошлого года жена новоизбранного президента США заявила, что гордится своим прошлым модельным опытом. Она осудила СМИ за повышенное внимание к ее обнаженным фотосессиям.

Обвинения в плагиате речи Мишель Обамы

Когда Дональд Трамп впервые присоединился к президентской гонке, Мелания столкнулась с обвинениями в плагиате. Во время ее выступления на Национальном съезде Республиканской партии обратили внимание на то, что некоторые отрывки ее речи – идентичны тому, что говорила Мишель Обама на Национальном съезде Демократической партии в 2008 году.

Впоследствии штатная писательница The Trump Organization Мередит Макивер взяла ответственность на себя. Она заявила, что Мелания Трамп прочитала ей некоторые отрывки из речи жены Обамы в качестве примера.

Я записала их и позже включила некоторые фразы в черновик, который в конце концов стал окончательной речью,

– говорилось в заявлении Мередит Макивер.

Речь Мелании Трамп на Национальном съезде Республиканской партии: смотрите видео онлайн

Как видим, несмотря на успешную карьеру модель и статус, скандалы не обошли Меланию Трамп. Очевидно, что к жене новоизбранного президента США и в дальнейшем будет приковано немало внимания, которое может сопровождаться и новыми скандалами.