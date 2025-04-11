Участие в Евровидении и публичный каминг-аут: что известно о жизни и творчестве MELOVIN

Сегодня, 11 апреля, украинский певец MELOVIN отмечает день рождения. Артисту исполнилось 28 лет. На пути к успешной певческой карьере ему нужно было пройти немало испытаний.

Настоящее имя певца – Константин Бочаров. Родом он из города Одесса. И хотя родители возлагали надежды на то, что сын станет ученым, его душа лежала к творчеству. Любовь к музыке привила бабушка, а в школе он был активным культурным деятелем. Родители решили не препятствовать парню на пути его предпочтений, поэтому отдали Константина в музыкальную школу, которую он впоследствии бросил. Все из-за того, что Бочарову на тот момент было больше по душе театральное искусство. Какой путь к успеху прошел MELOVIN, что известно о его личной жизни и где он сейчас, читайте в материале Show24.

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MELOVIN и большая сцена

Творческие успехи парня были заметны всем. Уже в 15 лет он устроился помощником администратора на съемках сериала "Самый длинный день". Через год создал группу Big House Melovin и выбрал себе соответствующий псевдоним.

Интересно, что MELOVIN – это сочетание имени его кумира, известного британского модельера Маккуина, и названия праздника Хэллоуин.

Через 2 года коллектив распался, а певец продолжил работать над своей карьерой. Трек "Не одинокая" стал точкой отсчета к успеху.

Константин поехал учиться в Киевский институт музыки им. Р. М. Глиэра. Тогда исполнитель попробовал себя в талант-шоу. Он несколько раз приходил на проект "Х-Фактор", но лишь четвертая попытка стала успешной.

В 18 лет на кастинге певец исполнил песню "Без бою", а в финале стал победителем проекта.

MELOVIN – "Без бою" ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн

Следующим этапом для MELOVIN было желание получить заветный билет с правом представлять Украину на Евровидении. В 2017 году парень проиграл. Через год он пришел на Нацотбор с треком Under The Ladder и одержал победу. Отправившись в Лиссабон, столицу Португалии, показал все, на что способен.

По результатам зрительского голосования, MELOVIN получил аж 199 баллов и занял 7 место. Однако радоваться были рано, ведь впереди были результаты от национального жюри. Выступление певца оценили лишь на 11 баллов, поэтому о выходе в первую десятку пришлось забыть. Украинец оказался аж на 17 месте.

MELOVIN – Under The Ladder (Евровидение-2018): смотрите видео онлайн

В 2024 году он повторил попытку на Нацотборе, но успех его обошел.

И все же его карьера после Евровидения продолжила развиваться, а фан-база "меловинаторов" только расширилась.

Отметим, что MELOVIN один из тех артистов, который никогда не выступал в России, хотя ему предлагали большие гонорары. Артист отказывался от таких предложений, объясняя, что не поедет в Россию "в интересах сохранения морали".

В 2023 году исполнитель признался о своей неизлечимой болезни. Артисту диагностировали MODY-диабет, который передается генетически.

Любой диабет съедает тебя изнутри, если ты вовремя не начнешь действовать, его останавливать и за ним следить,

– отметил MELOVIN.

MELOVIN раскрыл свою болезнь / Скриншот из инстаграм-сторис

MODY-диабет – это аутосомно-доминантное заболевание. В основном оно передается потомкам. Сахарный диабет MODY, который также называют "третьим" типом диабета, как правило, наблюдается у детей или молодых людей. Это группа генетических заболеваний с нарушением функции бета-клеток поджелудочной железы, выделяющих инсулин.

Личная жизнь

В 2021 году певец на сцене фестиваля Atlas Weekend признал свою бисексуальность. MELOVIN поцеловал сначала девушку, а потом парня и поднял флаг ЛГБТ. Тогда многие поддержали артиста, а его поступок назвали смелым.

Melovin сделал каминг-аут на Atlas Weekend : смотрите видео онлайн

После откровенного признания певец рассказал, что до того 6 лет находился в отношениях, однако пара разошлась. Исполнитель объяснил, что за это время их отношения исчерпались. Бочаров все чаще ложился спать с мыслями о том, а на самом ли деле он любит человека, который лежит рядом. Эти вопросы его мучили, поэтому они с партнером разошлись.

В конце 2021 года Костя стал участником проекта "Танцев со звездами". Партнершей по паркету стала танцовщица Лиза Русина. На танцевальной площадке между партнерами быстро возникла химия. В одном из интервью певец сказал, что влюбился в Русину. Однако эти отношения длились недолго. Некоторые предполагали, что Бочаров и танцовщица притворялись влюбленными ради пиара. Однако правда это или нет – неизвестно.

MELOVIN и Лиза Русина / Фото из инстаграма певца

В сентябре прошлого года MELOVIN на одном из концертов признался, что ему изменили. Певец поделился, что отношения длились почти два года. Он поблагодарил за этот эпизод жизни и отпустил в прошлое.

Так случилось, что на протяжении этих отношений, уже когда я знал о первой измене... Так, мне изменили не один раз. Я простил и начал писать песню, которую в итоге назвал "Убиваешь меня". Но эта история так и не смогла убить,

– рассказал Melovin.

Свободно ли сердце певца сегодня – неизвестно.

MELOVIN и полномасштабная война

Как известно, певец занимает проукраинскую позицию, участвует в благотворительных мероприятиях и помогает ВСУ.

К сожалению, в результате российского обстрела Одессы, погибла сестра исполнителя.

Во время обстрела я потерял сестру. Помните, когда после взрыва чрезвычайники приехали спасать людей и прилетела вторая ракета? Это больно, это разрывает сердце. На следующий день я выступал на свадьбе. Натянул улыбку и уехал. До абсурда, но именно это и помогло мне оправиться и понять: жизнь – это здесь и сейчас. Не надо медлить,

– поделился артист.

К тому же исполнитель заявил, что его родители до сих пор находятся в родной Одессе, несмотря на все обстрелы города. Более того, певец часто ездит к ним, чтобы увидеться с близкими людьми.

Недавно стало известно, что умер звезда "Лиги смеха" Александр Чечун, который с 2022 года служил в ВСУ.

Также MELOVIN неоднократно отвечал на вопрос, готов ли мобилизоваться. По словам звезды, он не имеет никаких навыков, которые бы понадобились ему на передовой, а еще у него очень большой страх мобилизации. Артист заметил, что принесет больше пользы внутри государства, занимаясь творческой деятельностью, чем на фронте.

У меня не изменились мысли относительно вероятной службы, потому что мой страх умереть никуда не делся, как и у каждого психически здорового человека. Есть люди, которые живут этим – военным делом. Есть люди, которые оперируют; есть люди, которые поют; есть люди, которые занимаются искусством. Есть разные люди, которые занимают свои ниши,

– подчеркнул певец в интервью 24 Каналу.

Исполнитель заявил, что не будет убегать и мобилизуется, если получит повестку.

Где сейчас MELOVIN

Некоторое время артист имел проблемы с алкогольной зависимостью, из-за которой у него возникло немало проблем со здоровьем.

Алкоголь снимал тревожность... временно. Временно тебе хорошо. А потом тебе надо большую дозу для того, чтобы уж точно снять тревогу. А потом происходит какая-то сложная ситуация, а потом ты тянешься снова за тем, что снимает тебе тревожность вместо того, чтобы идти к психотерапевту и работать над собой,

– рассказал артист.

У артиста появились критические проблемы со здоровьем. В больнице певцу сказали, что его печень как у 50-летних аграриев, которые травят поля.

У меня на три дня отняло левую руку, онемела полностью рука. Я испугался и пошел на полный чекап организма. Анализы показали, что у меня стеатогепатоз печени, то есть она начинает разрушаться. Следующая стадия – цирроз. Я мог выпить две бутылки джина за вечер. Такие запои были на неделю. Напивался до беспамятства,

– признался MELOVIN.

Справиться с этой проблемой ему помогли психотерапия и возвращение к себе настоящему.

MELOVIN / Фото из инстаграма певца

На 16 апреля у исполнителя запланирован большой концерт в Харькове. Недавно Ирина Билык на одном из своих концертов призналась артисту в любви.