Жених подарил MELOVIN роскошный букет из 501 розы прямо во время концерта

В пятницу, 5 декабря, MELOVIN отыграл большой концерт в Stereo Plaza. Среди присутствующих был и его жених, военный медик Петр Злотя.

Жених MELOVIN подарил ему роскошный букет во время шоу, пишет 24 Канал. Сам певец обратился к любимому прямо со сцены.

Уже почти в конце концерта, когда MELOVIN исполнял песню "Ты", на сцене неожиданно появился большой букет из 501 красной розы. Как оказалось, его презентовал жених артиста Петр Злотя.

Однако военный медик ничего не прокомментировал и не вышел к любимому. А вот MELOVIN был тронут подарком и поблагодарил жениха со сцены Stereo Plaza.

Где этот красавчик делся? Где он делся? Сразу пошел, да? Спасибо, Петя. Спасибо, любимый. Чтобы вы все жили с такими цветами!,

– сказал артист.

Видео этого момента опубликовали на инстаграм-странице СЦЕНА.UA.

Жених MELOVIN подарил ему букет: смотрите видео онлайн

Петр Злотя подарил MELOVIN букет / Фото 24 Канала

MELOVIN с 501 красной розой / Фото 24 Канала

Что известно об отношениях MELOVIN и Петра Злоти?