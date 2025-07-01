Melovin объявил о мобилизации прямо на концерте: где певец несет службу

Вчера, 6 июня, Melovin сыграл концерт в Киеве. Прямо со сцены певец заявил, что мобилизовался.

Melovin рассказал, где несет службу. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на "Музвар".

Кстати Барабанщик группы "Жадан и Собаки" сообщил о мобилизации

Во время концерта Melovin сообщил, что присоединился к Ансамблю Государственной пограничной службы Украины. На сцене также стояли музыканты коллектива. После объявления новости поклонники поддержали певца громкими аплодисментами.

Melovin объявил о своей службе: смотрите видео онлайн

Melovin также прокомментировал свое решение в инстаграме. По словам артиста, его пригласили в ансамбль.

Это не новый проект. Это не громкая коллаборация. Это – решение. Осознанное. Настоящее. Радуюсь, что имею возможность стать частью Ансамбля Государственной пограничной службы Украины. Музыка всегда была моим оружием. Теперь она будет звучать и в строю. Спасибо за доверие. Этот этап – не о сцене. Он о стране. О людях. О службе. Об общей силе,

– написал Melovin.

Реакция сети

"Поздравляю! Это было очень неожиданно! Я, видимо, стояла с открытым ртом, с глазами по 5 копеек. Поздравляю! Это сильно".

"Радуюсь вместе с тобой! Крутое решение!"

"Ты молодец! Важное и правильное решение!"

"Люблю и поздравляю! На концерте стояла с открытым ртом! Горжусь, ты молодец! Это правильное решение".

"Невероятный. Гордость за себя. У меня слезы на глазах".

"Поздравляю. Оркестр с тобой будет еще величественнее".

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