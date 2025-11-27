9 день находится в коме: жена лидера группы ADAM обратилась к украинцам

Жена лидера группы ADAM Михаила Клименко, который находится в коме, обратилась к украинцам. Саша Норова поблагодарила людей за поддержку, молитвы, веру и финансовую помощь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу группы ADAM. Норова записала видеообращение к подписчикам.

Не пропустите Солист группы ADAM в коме: жена Михаила Клименко эмоционально обратилась к любимому

Сегодня уже 9 день, как Миша находится в коме, и 9 день, как я еду с надеждой, что он откроет глаза, увидит меня и скажет: "Привет". Я ему постоянно рассказываю обо всем, что со мной происходит за день. Рассказываю ему о вашей помощи, молитвы, о том, что вы пишете нам на страницу, о вашей поддержке и вере,

– сказала Саша Норова.

Она призвала продолжать молиться за Михаила Клименко и верить, что он скоро выйдет из комы.

Саша Норова обратилась к подписчикам: видео из инстаграма группы ADAM

Заметим, что в пятницу, 28 ноября, в Свято-Михайловском Златоверхом соборе будет совершен молебен за здоровье лидера группы ADAM. Богослужение проведет протоиерей Михаил Омельян.

Приглашаем всех неравнодушных объединиться в совместной молитве к Богу за Мишу,

– написала жена Клименко.

Важно! Приобщиться к сбору средств на лечение Михаила Клименко можно по ссылке.

Что известно о состоянии Михаила Клименко?