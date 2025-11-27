Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу группы ADAM. Норова записала видеообращение к подписчикам.
Не пропустите Солист группы ADAM в коме: жена Михаила Клименко эмоционально обратилась к любимому
Сегодня уже 9 день, как Миша находится в коме, и 9 день, как я еду с надеждой, что он откроет глаза, увидит меня и скажет: "Привет". Я ему постоянно рассказываю обо всем, что со мной происходит за день. Рассказываю ему о вашей помощи, молитвы, о том, что вы пишете нам на страницу, о вашей поддержке и вере,
– сказала Саша Норова.
Она призвала продолжать молиться за Михаила Клименко и верить, что он скоро выйдет из комы.
Саша Норова обратилась к подписчикам: видео из инстаграма группы ADAM
Заметим, что в пятницу, 28 ноября, в Свято-Михайловском Златоверхом соборе будет совершен молебен за здоровье лидера группы ADAM. Богослужение проведет протоиерей Михаил Омельян.
Приглашаем всех неравнодушных объединиться в совместной молитве к Богу за Мишу,
– написала жена Клименко.
Важно! Приобщиться к сбору средств на лечение Михаила Клименко можно по ссылке.
Что известно о состоянии Михаила Клименко?
19 ноября стало известно, что Михаил Клименко находится в коме. Уже два месяца певец борется с тяжелой болезнью – туберкулезным менингитом.
Илья Парфенюк, более известный как PARFENIUK, рассказал, что 13 октября, за месяц до дня рождения, лидер группы ADAM поздравил его и отправил видео. Певец заметил, что коллега лежит в больнице.
"У него были проблемы со спиной. Он лечился очень долго, и на фоне препаратов у него возникла болезнь под названием туберкулез", – поделился PARFENIUK.