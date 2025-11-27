Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку гурту ADAM. Норова записала відеозвернення до підписників.
Сьогодні вже 9 день, як Міша перебуває в комі, і 9 день, як я їду з надією, що він відкриє очі, побачить мене і скаже: "Привіт". Я йому постійно розповідаю про все, що зі мною відбувається за день. Розповідаю йому про вашу допомогу, молитви, про те, що ви пишете нам на сторінку, про вашу підтримку і віру,
– сказала Саша Норова.
Вона закликала продовжувати молитися за Михайла Клименка і вірити, що він скоро вийде з коми.
Саша Норова звернулась до підписників: відео з інстаграму гурту ADAM
Зауважимо, що в п'ятницю, 28 листопада, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі буде звершено молебень за здоров’я лідера гурту ADAM. Богослужіння проведе протоієрей Михайло Омельян.
Щиро запрошуємо всіх небайдужих обʼєднатися у спільній молитві до Бога за Мішу,
– написала дружина Клименка.
Важливо! Долучитися до збору коштів на лікування Михайла Клименка можна за посиланням.
Що відомо про стан Михайла Клименка?
19 листопада стало відомо, що Михайло Клименко перебуває в комі. Вже два місяці співак бореться з важкою хворобою – туберкульозним менінгітом.
Ілля Парфенюк, більш відомий як PARFENIUK, розповів, що 13 жовтня, за місяць до дня народження, лідер гурту ADAM привітав його та відправив відео. Співак помітив, що колега лежить у лікарні.
"У нього були проблеми зі спиною. Він лікувався дуже довго, і на тлі препаратів в нього виникла хвороба під назвою туберкульоз", – поділився PARFENIUK.