9 день перебуває в комі: дружина лідера гурту ADAM звернулась до українців

Дружина лідера гурту ADAM Михайла Клименка, який перебуває в комі, звернулась до українців. Саша Норова подякувала людям за підтримку, молитви, віру та фінансову допомогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку гурту ADAM. Норова записала відеозвернення до підписників.

Сьогодні вже 9 день, як Міша перебуває в комі, і 9 день, як я їду з надією, що він відкриє очі, побачить мене і скаже: "Привіт". Я йому постійно розповідаю про все, що зі мною відбувається за день. Розповідаю йому про вашу допомогу, молитви, про те, що ви пишете нам на сторінку, про вашу підтримку і віру,

– сказала Саша Норова.

Вона закликала продовжувати молитися за Михайла Клименка і вірити, що він скоро вийде з коми.

Саша Норова звернулась до підписників: відео з інстаграму гурту ADAM

Зауважимо, що в п'ятницю, 28 листопада, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі буде звершено молебень за здоров’я лідера гурту ADAM. Богослужіння проведе протоієрей Михайло Омельян.

Щиро запрошуємо всіх небайдужих обʼєднатися у спільній молитві до Бога за Мішу,

– написала дружина Клименка.

Що відомо про стан Михайла Клименка?