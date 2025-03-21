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Show24 Музыка Песня, которая разорвала тикток: Мия Рамари выпустила долгожданный трек "Між Сірими Днями"
21 марта, 14:23
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Песня, которая разорвала тикток: Мия Рамари выпустила долгожданный трек "Між Сірими Днями"

Мария Касий
Основні тези
  • Мия Рамари выпустила трек "Між Сірими Днями", который стал вирусным в тиктоке.
  • Песня доступна на стриминговых платформах. Более 11,3 тысячи видео сняли под ее музыку.

Украинская певица Мия Рамари презентовала песню "Між Сірими Днями". Композиция, ставшая вирусной в тиктоке, теперь можно слушать онлайн на стриминговых платформах.

В пятницу, 21 марта лирическая песня "Між Сірими Днями" появилась на всех стриминговых площадках. Об этом Мия Рамари сообщила в в своих соцсетях, пишет Show 24.

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Отрывок этой романтической композиции сначала появился в тиктоке и начал очень быстро приобретать популярность. Поэтому Мия Рамари представила полный трек.

Когда я писала эту песню, у меня было приподнятое настроение и я очень хотела передать его другим людям. Ваши слова доказывают что это удалось воплотить,
– прокомментировала певица.

Под песню "Між Сірими Днями" в тиктоке сняли более 11,3 тысячи видео. Романтический тренд повторяли не только пользователи и блогеры, но и украинские звезды. В частности, ролик под композицию сняла Надя Дорофеева.

Мия Рамари – "Між Сірими Днями": слушайте трек онлайн

Какие еще треки вирусятся в тиктоке

  • Популярной стала песня рэперки Doechii – Anxiety. Благодаря ей новую жизнь получил танец Уилла Смита и Татьяны Али из американского сериала 90-х "Принц из Беверли-Хиллз". Актер решил воссоздать эту знаменитую сцену. Правда, в треке есть упоминание о россиянах.
  • Хит Адриано Челентано Il Tempo Se Ne Va также превратился в вирусный тренд. В нем пользователи показывают места или моменты, которые вызывают у них ностальгию и теплые воспоминания.
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