Некоторые имена вас удивят: кто из мировых звезд является преданным поклонником футбола

Настоящие футбольные фанаты знают, что сейчас проходит Чемпионат мира-2026. Десятки команд борются за право стать чемпионами, и любая ошибка на поле может оказаться роковой.

Не так давно в сети стало вирусным фото актеров Эдварда Нортона и Брэда Питта, которые пришли посмотреть матч США – Турция. А резонанс возник из-за того, что таким образом состоялось воссоединение актерской пары после фильма "Бойцовский клуб". Одну из самых известных цитат фильма поклонники адаптировали под футбольные реалии: "Первое правило Чемпионата мира: никто не должен говорить о Чемпионате мира". Интересно, что на трибунах сидел и Леонардо Ди Каприо, однако он не стал звездой мемов, передает 24 Канал.

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Lol. Nothing more American than Brad Pitt and Leo Dicaprio tweaked out at a World Cup game. pic.twitter.com/jrPCugj7d7 – Left on 172nd (@LeftOn172nd) June 26, 2026

Поэтому по этому поводу мы расскажем, кто еще из знаменитостей обожает футбол.

Футбольные фанаты среди знаменитостей

Том Холланд

Актер – преданный поклонник лондонского "Тоттенхэм Хотспур". Том неоднократно признавался, что постоянно следит за матчами команды, а в 2021 году даже взял интервью у одного из ключевых игроков клуба – Сон Хин Мина. Во время Евро-2020 Холланд публично поддержал сборную Англии и выступил против расистских оскорблений в адрес Букайо Саки, Маркуса Рашфорда и Джейдона Санчо после финала турнира.

Энн Хэтэуэй

В последние годы актриса демонстрирует симпатию к "Арсеналу". Она публиковала видео, где поет клубный гимн, радуется победам команды, а также появлялась в соцсетях в футболке "Арсенала". Ее любовь к клубу не осталась незамеченной, ведь нападающий Леандро Троссард даже записал для актрисы личное видеообращение.

North London Forever



Arsenal fan Anne Hathaway has shared her rendition of the club’s iconic anthem after their victory against Real Madrid last night pic.twitter.com/cEOtIRfvlB – Football on TNT Sports (@footballontnt) April 9, 2025

Идрис Эльба

Актер также является давним фанатом "Арсенала". Он регулярно посещает матчи и не раз шутил, что ему было бы "физически плохо", если бы принципиальный соперник "Тоттенхэм" выиграл чемпионат Англии. Кроме того, Эльба поддерживал клубную социальную кампанию No More Red, направленную на борьбу с насилием среди молодежи.

Том Хэнкс

Знаменитость – один из самых известных болельщиков "Астон Виллы". Интересно, что его симпатия к клубу возникла не из-за истории или титулов, а потому, что название ему показалось очень красивым и элегантным. Хэнкс неоднократно публично поддерживал команду, встречался с футболистами и даже записывал видеообращения к болельщикам перед важными матчами.

Клаудия Шиффер

Немецкая модель связана с клубом "Брентфорд" не только как болельщица, но и как совладелица. В 2025 году она вместе с мужем, режиссером Мэтью Воном, приобрела долю акций. После сделки Клаудия заявила, что рада официально стать частью футбольного клуба, а на первом домашнем матче сезона появилась на трибунах в футболке "Брентфорда".

И это далеко не весь список знаменитостей, которые всей душой болеют за разные команды, а дома хранят мерч с их логотипами.