Ресторатор Миша Кацурин, в заведении которого отравились более 100 человек, поделился новыми деталями. Он вспомнил, как в ресторане произошла вспышка инфекции, и рассказал, что планирует внедрить в "Китайском привете" после массового отравления.

Миша Кацурин поделился, что для него июль прошел непросто, пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм. После открытия нового ресторана "Китайский привет" он, а также гости заведения, отравились.

К слову Люди массово отравились в ресторане "Китайский привет" во Львове: все, что известно о ситуации

Ресторатор вспомнил, что после открытия заведения к нему приехали дети из Португалии на отдых. Но все планы пришлось отменить.

Проснулся, гости пишут, что им плохо, я тоже странно себя чувствую. Дети приехали из Португалии, ужасно соскучился, должны сегодня отправляться в поход в Карпаты, начинает нестись, отправляю детей без меня. Сердце в клочья. Температура 39, полная больница людей. Ужас. Пытаюсь пообщаться со всеми лично,

– вспомнил Миша Кацурин.



Миша Кацурин в больничной койке / Фото из инстаграма Миши Кацурина

После выздоровления ресторатору удалось провести время с детьми, а впоследствии он вернулся во Львов, где занимался компенсациями за лечение пострадавшим.

Миша Кацурин также параллельно работал с лабораториями и принял решение – внедрить в заведениях мировой стандарт пищевой безопасности ISO22000, которым пользуются международные франшизы и не только.

Ресторатор сообщил и хорошие новости – почти все пострадавшие вернулись домой. Только один человек остался в медицинском учреждении.

Лучшая новость за неделю. В больнице остался один человек его вот-вот отпустят. Хочется от этого просто проснуться, но это не сон, а значит работаем дальше,

– поделился Кацурин.



Команда ресторана / Фото из инстаграма Миши Кацурина

Что произошло с заведением Миши Кацурина?