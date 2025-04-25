Миша Крупин рассказал, где проходит службу, и обратился к людям, которые до сих пор не в армии
- Певец Миша Крупин служит в 413-м отдельном батальоне беспилотных систем "Рейд" с 2025 года.
- Крупин призывает людей присоединиться к Вооруженным Силам Украины и не бояться.
Певец Миша Крупин рассказал, где проходит службу. Он также обратился к людям, которые еще не стали на защиту Украины.
Крупин поделился, что его служба началась в 2025 году. Пишет Show 24 со ссылкой на "Наше радио".
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Миша Крупин рассказал, что служит в 413-м отдельном батальоне беспилотных систем "Рейд". По его словам, военная подготовка длилась примерно полтора месяца.
Певец также поделился, что взял с собой гитару, поэтому организовывал для собратьев импровизированные концерты.
Миша Крупин обратился к людям, которые еще не служат
Кроме того, Крупин обратился к людям, которые еще не присоединились к армии, чтобы смотивировать их.
Я просто советую присоединиться, не бояться. Потому что наших Вооруженных Сил должны бояться враги, россияне, никак не наши граждане. В Вооруженных Силах очень хорошо относятся к людям, которые сами пришли, поэтому я советую идти самостоятельно,
– сказал Миша Крупин.
Миша Крупин мобилизовался в ВСУ
- В феврале этого года стало известно, что Миша Крупин пополнил ряды ВСУ.
- В день годовщины полномасштабного вторжения певец принял присягу.
- Недавно Крупин показался в военной форме и и обратился к подписчикам. Певец сообщил, что у него все хорошо, он пишет песни и призвал людей продолжать донатить военным.