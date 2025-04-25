Миша Крупин рассказал, где проходит службу, и обратился к людям, которые до сих пор не в армии

Певец Миша Крупин рассказал, где проходит службу. Он также обратился к людям, которые еще не стали на защиту Украины.

Крупин поделился, что его служба началась в 2025 году. Пишет Show 24 со ссылкой на "Наше радио".

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Миша Крупин рассказал, что служит в 413-м отдельном батальоне беспилотных систем "Рейд". По его словам, военная подготовка длилась примерно полтора месяца.

Певец также поделился, что взял с собой гитару, поэтому организовывал для собратьев импровизированные концерты.

Миша Крупин обратился к людям, которые еще не служат

Кроме того, Крупин обратился к людям, которые еще не присоединились к армии, чтобы смотивировать их.

Я просто советую присоединиться, не бояться. Потому что наших Вооруженных Сил должны бояться враги, россияне, никак не наши граждане. В Вооруженных Силах очень хорошо относятся к людям, которые сами пришли, поэтому я советую идти самостоятельно,

– сказал Миша Крупин.

Миша Крупин мобилизовался в ВСУ