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Show24 Украинские звезды Миша Крупин, который мобилизовался в ВСУ, впервые за долгое время вышел на связь
2 апреля, 22:35
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Миша Крупин, который мобилизовался в ВСУ, впервые за долгое время вышел на связь

Мария Касий
Основні тези
  • Певец Миша Крупин, который присоединился к ВСУ, впервые вышел на связь с фанами.
  • Он заверил, что у него все хорошо, он полон оптимизма, и продолжает писать песни.

Певец Миша Крупин рассказал о своем настроении и состоянии после мобилизации. Музыкант показался в военной форме и рассказал, пишет ли новые песни.

Украинский певец Миша Крупин вышел на связь с фанами впервые за долгое время. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм-страницу.

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Миша Крупин показался перед камерой в военной форме и рассказал, что с ним все в порядке. Он поделился, что продолжает создавать новую музыку.

Певец, а ныне военнослужащий, призвал сторонников продолжать донатить на войско.

У меня все хорошо, я полон оптимизма. Стараюсь писать песни и пишу их. А вы, мои любимые подписчики, продолжайте донатить и верить в ВСУ,
– поделился Крупин.

Миша Крупин вышел на связь с фанами: видео

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  • Вокалист группы "Хейтспич" Дмитрий Однороженко самостоятельно решил присоединиться к армии. Сейчас он сообщил, что его работа в армии не будет связана с медийной сферой.
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