Миша Крупин, который мобилизовался в ВСУ, впервые за долгое время вышел на связь
- Певец Миша Крупин, который присоединился к ВСУ, впервые вышел на связь с фанами.
- Он заверил, что у него все хорошо, он полон оптимизма, и продолжает писать песни.
Певец Миша Крупин рассказал о своем настроении и состоянии после мобилизации. Музыкант показался в военной форме и рассказал, пишет ли новые песни.
Украинский певец Миша Крупин вышел на связь с фанами впервые за долгое время. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм-страницу.
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Миша Крупин показался перед камерой в военной форме и рассказал, что с ним все в порядке. Он поделился, что продолжает создавать новую музыку.
Певец, а ныне военнослужащий, призвал сторонников продолжать донатить на войско.
У меня все хорошо, я полон оптимизма. Стараюсь писать песни и пишу их. А вы, мои любимые подписчики, продолжайте донатить и верить в ВСУ,
– поделился Крупин.
Миша Крупин вышел на связь с фанами: видео
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