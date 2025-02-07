Выходила со слезами после переговоров, – Мишель Андраде высказалась о работе с Потапом
Ранее певица Мишель Андраде сотрудничала с музыкальным лейблом МОЗGІ Entertainment, поэтому ее продюсером был Потап. Девушка призналась, что некоторое время не могла наладить коммуникацию с ним.
Об этом она рассказала в шоу NABARI, передает 24 Канал. Андраде попросили назвать наименее приятного человека в лейбле МОЗԌІ Entertainment.
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Я не могу сказать, что он (Потап – 24 Канал) наименее приятный человек, но просто иногда мне было страшно. Я готовилась к разговорам с ним или выходила со слезами после каких-то переговоров,
– призналась Мишель Андраде.
По словам артистки, конфликты с бывшим продюсером возникали из-за того, что они были очень близки. По мнению певицы, Потап менее приятный, чем Позитив, Надя Дорофеева и участники группы Mozgi.
Хотя Мишель Андраде уже не работает с лейблом МОЗGІ Entertainment, но не исключает, что в будущем их сотрудничество может возобновиться.
Мишель Андраде в шоу NABARI: смотрите видео онлайн
Мишель Андраде ушла из МОЗGІ Entertainment
- Напомним, Мишель Андраде сообщила, что больше не работает с МОЗGІ Entertainment в 2022 году. В комментарии 24 Каналу певица рассказала, что это решение было взаимным.
- Артистка признавалась, что осталась в нормальных отношениях с продюсером Ириной Горовой. А вот с Потапом она не общается. Более того, рэпер заблокировал Андраде.
- Стоит отметить, что в июне 2023 года Ирина Горовая рассказала, что лейбл МОЗGІ Entertainment получил новое название – Pomitni. Продюсер больше не работает со своим экс-супругом и считает это решение лучшим.