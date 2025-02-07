Выходила со слезами после переговоров, – Мишель Андраде высказалась о работе с Потапом

Ранее певица Мишель Андраде сотрудничала с музыкальным лейблом МОЗGІ Entertainment, поэтому ее продюсером был Потап. Девушка призналась, что некоторое время не могла наладить коммуникацию с ним.

Об этом она рассказала в шоу NABARI, передает 24 Канал. Андраде попросили назвать наименее приятного человека в лейбле МОЗԌІ Entertainment.

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Я не могу сказать, что он (Потап – 24 Канал) наименее приятный человек, но просто иногда мне было страшно. Я готовилась к разговорам с ним или выходила со слезами после каких-то переговоров,

– призналась Мишель Андраде.

По словам артистки, конфликты с бывшим продюсером возникали из-за того, что они были очень близки. По мнению певицы, Потап менее приятный, чем Позитив, Надя Дорофеева и участники группы Mozgi.

Хотя Мишель Андраде уже не работает с лейблом МОЗGІ Entertainment, но не исключает, что в будущем их сотрудничество может возобновиться.

Мишель Андраде в шоу NABARI: смотрите видео онлайн

Мишель Андраде ушла из МОЗGІ Entertainment