Выступят Цимбалюк, Джамала и другие: легендарный конкурс красоты "Мисс Львов" возвращается
- Конкурс "Мисс Львов 2025" пройдет 3 июня во Львовской опере, собрав средства на ремонт офтальмологического отделения "Охматдета".
- В мероприятии примут участие украинские знаменитости, включая Тараса Цимбалюка, Джамалу, группа Kadnay, певицу KLER и коллектив Yagody.
- Во время конкурса будут соревноваться 18 участниц.
Конкурс красоты "Мисс Львов 2025" возвращается после перерыва в новом формате. Мероприятие, запланированное на 3 июня, станет частью празднования Дня города и соберет средства на ремонт офтальмологического отделения "Охматдета".
Событие посетят украинские знаменитости. Среди них – будущий "Холостяк" Тарас Цимбалюк, пишет Show 24.
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"Мисс Львов 2025" будет проходить под официальным патронатом Львовского городского совета и областной военной администрации во Львовской опере. Организаторы имеют целью собрать три миллиона гривен на ремонт офтальмологического отделения "Охматдета".
Новая эра конкурса начинается с масштабных социальных инициатив. Мы разрабатываем концептуальные выходы участниц, привлекаем талантливых украинских дизайнеров и готовим уникальные короны с нашими партнерами,
– рассказала Наталья Хиреш, директор конкурса красоты.
В этом году за корону будут соревноваться 18 львовянок.
Ведущими вечера будут известный актер Тарас Цимбалюк и телеведущая Галина Завийская.
Кроме того, для зрителей выступят звездные гости: победительница Евровидения-2016 Джамала, популярная группа Kadnay, певица KLER и львовский театрально-музыкальный коллектив Yagody.
Заметим, недавно в Египте состоялся конкурс красоты Miss Eco International-2025, где украинка забрала сразу три награды.