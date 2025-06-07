Брендовые сумки и ценная посуда: "Мисс Украина Вселенная" показала элитную квартиру от бывшего

Модель и блогер Анна Неплях продемонстрировала, как выглядит ее квартира. Стильные апартаменты в элитном ЖК стоят около 11 миллионов гривен.

"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях провела экскурсию по дому в программе "По хатам". Об этом сообщает Show 24.

К слову Это произошло после оккупации, – Иво Бобул признался, что с его недвижимостью в Крыму

Анна Неплях поделилась, что это ее собственная квартира, где она живет уже 3 года. Девушка получила ее в подарок от бывшего бойфренда.

Один квадратный метр апартаментов в элитном ЖК, где проживает Анна, стоит около 3,5 – 4 тысячи долларов. Поэтому ориентировочно дом модели стоит 296 тысяч долларов (11 миллионов гривен).

Как выглядит квартира Анны Неплях / Скриншот из видео

Коммунальные услуги и паркоместо обходятся "Мисс Вселенная Украина" около 13 тысяч гривен. На продукты Анна тратит примерно 8 – 10 тысяч гривен.

Квартира Анны Неплях выполнена в трендовом стиле "тихая роскошь": сдержанные цвета, минимализм и простота, но высокое качество. В ее кухне – дизайнерская посуда. Тарелки и чашки от брендов Hermès (300 – 400 евро за одну) и Gunia Project, а также фирменные чашки Roberto Cavalli.

Брендовая посуда Анны Неплях / Скриншот из видео

Анна поделилась, что также обожает свою террасу, украшенную цветами, которые она высаживает самостоятельно.



Терраса / Скриншот из видео

В спальне у "Мисс Украина Вселенная" есть прозрачный шкаф с коллекцией дизайнерских сумок, которую она в шутку называет "инвестиционной полкой" – Dior, Prada, Chanel Bulgari, Hermès.



Коллекция сумок / Скриншот из видео

Анна Неплях добавила, что ее основной заработок – это блог в инстаграме, где она занимается рекламой, организует мероприятия для женщин и тревел-туры. По словам модели, в месяц она получает около 7 – 10 тысяч долларов и более.

Ранее свою квартиру в центре Киева показал Евгений Клопотенко. Она арендованная, стоит 42 тысячи гривен. Главное здесь – просторная кухня, а также спальня, гостевая и ванная комнаты.