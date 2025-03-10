Она сказала "Да": защитник Украины Moisei сделал предложение любимой во Дворце спорта

На концерте украинской звезды KOLA, который состоялся 8 марта в киевском Дворце спорта, зрители стали свидетелями трогательного романтического события. Скрипач и военный Моисей Бондаренко, известный под сценическим именем Moisei, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Екатерине Зволинской.

Посетители концерта зафиксировали этот трогательный момент на видео и эти ролики быстро распространились по социальным сетям. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Так, после совместного выступления с KOLA, где Moisei аккомпанировал певице на скрипке во время исполнения песни "Дождусь", он пригласил на сцену свою избранницу. Взволнованный музыкант признался в своих чувствах, вспомнив особые моменты их отношений.

Очень волнуюсь... Хочу пригласить сюда человека, которого бесконечно люблю, который всегда ждет меня. А когда терпение заканчивается, она тайком приезжает ко мне на восток и привозит мои любимые котлетки,

– трогательно проговорил Бондаренко перед тем, как стать на одно колено.

Екатерина Зволинская, которая также является певицей и композитором, ответила желанным "да". Влюбленные обнялись и поцеловались под аплодисменты присутствующих.

Для справки! Моисей Бондаренко в 2022 году участвовал в Национальном отборе на Евровидение-2023 с композицией I'm Not Alone, заняв седьмое место. Вскоре после этого, в феврале, художник вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Напомним, на днях сын телеведущего Игоря Пелыха Иван, который также служит в ВСУ, сделал предложение своей девушке.