На фоне украинских пейзажей: Монатик и KAZKA спели в дуэте и появились в ярком клипе

Украинские артисты Монатик и Александра Зарицкая появились в совместном клипе на песню "Про тебе". Это первое творческое сотрудничество исполнителей.

Музыканты выражают надежду, что дуэтная песня "Про тебе" станет новым летним саундтреком. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб Монатика.

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В совместной работе Монатик и KAZKA объединили свои стили. Для артистов это первый дуэт. Трек войдет в четвертый сольный альбом MONATIK "Вічно танцююча людина".

Композиция привлекает магнетизмом голосов, поднимающих темы о самых ценных вещах для каждого – близость, память и важные мгновения.

Создавая альбом "Вічно танцююча людина", я формировал комьюнити людей, близких мне морально и по духу. Саша – именно из таких. В песне "Про тебе" я услышал ее вокал: сексуальный, с элементами флирта и соблазна. Надеемся, эта песня станет саундтреком летнего свидания,

– высказался о песне Монатик.

Над клипом для музыкантов работал режиссер Руслан Махов, который создал яркую и динамичную историю. Ролик снимали на фоне украинских пейзажей и необъятного дансполя.

"Когда заказываешь пьянящий холодный коктейль в летнюю жару и без стеснения идешь танцевать с незнакомцем. Это трудно назвать работой. Мы наслаждались всеми процессами, лучшего коллегу трудно представить", – высказалась KAZKA.

Напомним, ранее Монатик создал совместную работу с OTOY. Он показывает артиста совсем другим и напоминает о начале творческого пути Дмитрия, когда он был танцовщиком и брейкдансером.