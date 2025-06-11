Музиканти висловлюють сподівання, що дуетна пісня "Про тебе" стане новим літнім саундтреком. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб Монатіка.

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У спільній роботі Монатік та KAZKA об'єднали свої стилі. Для артистів це перший дует. Трек увійде до четвертого сольного альбому MONATIK "Вічно танцююча людина".

Композиція приваблює магнетизмом голосів, що підіймають теми про найцінніші речі для кожного – близькість, пам'ять і важливі миті.

Створюючи альбом "Вічно танцююча людина", я формував ком'юніті людей, близьких мені морально й по духу. Саша – саме з таких. У пісні "Про тебе" я почув її вокал: сексуальний, з елементами флірту й спокуси. Сподіваємося, ця пісня стане саундтреком літнього побачення,

– висловився про пісню Монатік.

Над кліпом для музикантів працював режисер Руслан Махов, який створив яскраву та динамічну історію. Ролик знімали на тлі українських краєвидів та неосяжного дансполя.

"Коли замовляєш п'янкий холодний коктейль у літню спеку й без сорому йдеш танцювати з незнайомцем. Це важко назвати роботою. Ми насолоджувалися всіма процесами, кращого колегу важко уявити", – висловилась KAZKA.

Нагадаємо, раніше Монатік створив спільну роботу з OTOY. Він показує артиста зовсім іншим та нагадує про початок творчого шляху Дмитра, коли він був танцівником і брейкдансером.