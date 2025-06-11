Музыканты выражают надежду, что дуэтная песня "Про тебе" станет новым летним саундтреком. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб Монатика.

К слову Что слушают украинцы сегодня: 20 самых популярных треков в Spotify

В совместной работе Монатик и KAZKA объединили свои стили. Для артистов это первый дуэт. Трек войдет в четвертый сольный альбом MONATIK "Вічно танцююча людина".

Композиция привлекает магнетизмом голосов, поднимающих темы о самых ценных вещах для каждого – близость, память и важные мгновения.

Создавая альбом "Вічно танцююча людина", я формировал комьюнити людей, близких мне морально и по духу. Саша – именно из таких. В песне "Про тебе" я услышал ее вокал: сексуальный, с элементами флирта и соблазна. Надеемся, эта песня станет саундтреком летнего свидания,

– высказался о песне Монатик.

Над клипом для музыкантов работал режиссер Руслан Махов, который создал яркую и динамичную историю. Ролик снимали на фоне украинских пейзажей и необъятного дансполя.

"Когда заказываешь пьянящий холодный коктейль в летнюю жару и без стеснения идешь танцевать с незнакомцем. Это трудно назвать работой. Мы наслаждались всеми процессами, лучшего коллегу трудно представить", – высказалась KAZKA.

Напомним, ранее Монатик создал совместную работу с OTOY. Он показывает артиста совсем другим и напоминает о начале творческого пути Дмитрия, когда он был танцовщиком и брейкдансером.