Монатик рассекретил, как назвал самого младшего сына и впервые объяснил, почему выбрал такое имя

Недавно украинский певец Монатик в третий раз стал отцом. Некоторое время они с женой не разглашали имя малыша.

Теперь же артист признался, как с Ириной Монатик назвал сына. Сообщает Show 24 со ссылкой на Люкс ФМ.

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Дмитрий принял участие в новом проекте "По домам", где показал зрителям свою студию. Во время разговора с журналисткой он признался, что вместе с женой они назвали сына Леоном.

Моя жена – львица. Лев по знаку зодиака. Она очень этим гордится. Ей это очень идет. Я подумал, почему бы тогда малого Леоном не назвать,

– поделился певец.

Он добавил, что малыша называют Лева, Лео, Левчик, Лев. Монатик также отметил, что они с Ириной спрашивали у своих старших сыновей, нравится ли им имя для братика.

Для справки! Супруги Монатик также воспитывают Платона, которому 7 лет, и Даниила, которому 9 лет.

"По домам": смотрите видео онлайн

Заметим, стало известно, что на днях блогерша София Стужук, которая выехала из Украины, в пятый раз стала мамой. Она рожала дома в бассейне и даже поделилась кадрами из родов в социальных сетях.