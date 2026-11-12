Пела и плакала, – муж Федишин рассказал, как она записывала песню после потери дочери

Певица Ирина Федишин представила новую композицию "Боль", которую посвятила памяти своей нерожденной дочери. Слова к песне артистка написала вместе с мужем Виталием Човником. В ней супруги передали свои переживания после потери ребенка на 35-й неделе беременности.

Премьеру композиции прокомментировал и супруг певицы. В инстаграме Виталий Човник опубликовал трогательный пост, в котором рассказал, как появилась песня и насколько трудно Ирине было вернуться к творчеству после трагедии.

Виталий признался, что после возвращения любимой из роддома без дочери их жизнь изменилась. В то же время именно музыка стала для Ирины способом пережить боль и постепенно вернуться к творчеству. Муж видел, сколько слез она пролила и как тяжело ей было снова зайти в студию, встать перед микрофоном и спеть.

Первые попытки записать композицию оказались неудачными: как только артистка начинала петь, она не могла сдержать слез. Однако она возвращалась в студию снова и снова, пытаясь завершить работу над песней.

В первый раз она не смогла… начала петь, и слезы не дали ей продолжить. Казалось бы, привычное для нее дело. Сколько раз она заходила в студию, становилась перед микрофоном, надевала наушники и начинала петь… Пришла во второй раз – и снова не смогла. Но сквозь боль и слезы она пробовала снова и снова,

– вспомнил супруг певицы.

Виталий признался, что во время записи тоже не смог сдержать эмоций, ведь видел, насколько тяжело жене давалось каждое слово.

Она пела и плакала. Я тоже не мог сдержать слез. И тогда я в очередной раз понял, какую невероятную силу имеет музыка. Иногда она может сказать больше, чем тысячи слов,

– написал он.

Мужчина надеется, что композиция станет поддержкой для людей, которые также пережили утрату близких. Он хочет, чтобы песня помогла им выплакать свою боль и хотя бы на мгновение почувствовать облегчение.

В конце поста Виталий поблагодарил слушателей за многочисленные сообщения, теплые слова и поддержку. По его словам, внимание людей помогает Ирине пройти этот сложный период.

До этого супруг Ирины Федишин назвал имена медиков, которых он обвиняет в трагедии.