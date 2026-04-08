Муж Поляковой рассказал, как служил в армии: "Должен был попасть в десантные войска"

Муж Оли Поляковой Вадим Буряковский поделился историей из своей молодости. Он вспомнил, как случай помог ему во время службы в армии.

После внезапной популярности из-за своего первого большого интервью, Вадим Буряковский снова пришел к Дмитрию Гордону. Он рассказал о том, как попал в армию.

Муж Поляковой рассказал, что его призвали на службу в 1981 году – в период войны в Афганистане.

Я должен был попасть в десантные войска. Я понимал, что попал в команду по своим навыкам – нужны были водители, а у меня уже была категория Е, я мог ездить с прицепами,

– поделился Вадим Буряковский.

Но случилось иначе. Все потому, что однажды он заступился за сына одного из своих соседей. Оказалось, что этот человек – полковник. Когда он увидел Вадима на сборном пункте, то договорился, чтобы Буряковского перевели в другую команду.

Это были топографические войска в Черновцах. Поэтому Вадим признался, что в армии ему было легко.

"Смотрю – там все как на подбор: двое с высшим образованием, киевляне. Еще один парень – таксист, старший, женат. И еще несколько киевлян, тоже интересные ребята. Так у нас сформировалась своя компания. Мы все вместе держались эти два года именно своим коллективом. Попал я в топографические войска в Черновцах – я даже раньше о таких не слышал", – сказал Буряковский.

Интервью с Вадимом Буряковским: смотрите видео онлайн

