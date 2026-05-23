Ироничный клип от Анны Тринчер и лирика Макса Барских: 9 музыкальных новинок, которые стоит услышать

Украинские артисты удивляют новыми песнями на этой неделе. В своих композициях они поднимают разные темы – от болезненных и ностальгических до ироничных. Певцы в новых треках говорят о любви, чувствах и поиске внутренней свободы, и продолжают экспериментировать со звучанием.

Новый альбом Арсена Мирзояна, неожиданный дуэт Маши Кондратенко и Владимира Дантеса, новая украиноязычная песня Макса Барских, – эти и другие музыкальные новинки мы собрали в подборке 24 Канала.

Арсен Мирзоян

Артист выпустил восьмой студийный альбом под названием "Втомлена весна". Это музыкальное отражение состояния, в котором находится едва ли не каждый украинец сегодня. В пластинку вошло 11 композиций, среди которых есть дуэт с Тоней Матвиенко.

Война вернула базовые ценности, научила ценить жизнь и чувствовать счастливые моменты глубже. Этот альбом о том, чтобы жить, чувствовать и ценить все мгновения жизни, без исключения,

– поделился Мирзоян.

ХАС

Певец и ведущий "Караоке на майдане" представил личную и эмоциональную работу. Это сингл и клип об отношениях, которые держатся не на любви, а на привычке. Композиция рассказывает об эмоциональной зависимости и внутреннем конфликте.

"Эта песня должна была выйти еще несколько лет назад, но я не решился ее выпустить. Она очень личная, и такие вещи часто самые болезненные. Меня до сих пор болит, и пока все, что я могу – это частями проживать эмоции через музыку", – признался ХАС.

Виктор Павлик и Виталий Лобач

В сети долгое время обсуждают сходство Виктора Павлика и Виталия Лобача. На фоне слухов исполнители объединились в дуэте и презентовали совместную песню. Это история о женском магнетизме, внутреннюю свободу и право быть собой. Также артисты презентовали клип.

В песне есть легкость, романтика и очень правильный месседж. Это история не просто о любви, а о внутренней свободе женщины. А Катя очень тонко передала это настроение в клипе,

– рассказал Виктор Павлик.

VICTORIA NIRO

Певица презентовала новую песню, что уже набирает популярность в тиктоке. Это история о паре, которая ежедневно устраивает драму, но не может друг без друга. Трек рассказывает о взрывном характере, любовь на максимум и эмоции, которые невозможно скрыть. Вместе с песней артистка представила клип, где открылась для зрителей в новом образе.

Макс Барских

Певец выпустил еще один трек из будущего украиноязычного альбома. Он звучит как меланхоличная мантра для тех, кто все еще верит в настоящие чувства после болезненных разрывов.

Эта песня родилась очень неожиданно. Как снег посреди лета. В момент, когда заканчивается пылкая любовь и наступают будни, я все еще надеюсь и точно знаю, что где-то есть человек для меня. Человек – для каждого из нас,

– делится Макс Барских.

Маша Кондратенко и Владимир Дантес

Певица представила новый трек в рамках собственного проекта "Песня за час с Машей Кондратенко". На этот раз к эксперименту присоединился Владимир Дантес. Это композиция об отношениях, которые уже давно должны были бы закончиться. В песне соединилось драйвовое звучание и меланхоличный текст о внутренней борьбе и искушении. Сейчас это только демоверсия.

YAKTAK

Украинский певец представил свой новый трек. Он не о разлуке, а о важном. Как делится артист, это о тех чувствах, которые остаются, когда снаружи все стихает. Песня теплая, земная и немного сказочная – идеальный вариант для фона, когда дома некуда спешить.

Анна Тринчер

Певица презентовала новый смелый трек. Это забавная история о знакомстве с мамой любимого, которая решила, что ты ему не подходишь. За иронией скрывается история женщины, которая не хочет жить по чужим ожиданиям. Интересно, что свекровь в клипе сыграла Ольга Сумская.

Для меня эта песня - манифест того, что каждую женщину стоит принимать такой, какой она есть: застенчивой, наглой, яркой, в любом ее состоянии. Хочу, чтобы девушки включали эту песню в машине и набирались того самого смелого вайба,

– поделилась Анна Тринчер.

Сергей Лазановский

В новой композиции певец рассказывает о быстротечности времени и делится теплыми воспоминаниями о детстве, школе и первых друзьях. Трек пронизан ностальгией по беззаботным годам и моментом, когда незаметно взрослеют дети.

Добавим, песня Bangaranga, победившая на Евровидении, на днях возглавила украинский чарт Spotify. Также в чарт попали треки Румынии, Молдовы и Украины.