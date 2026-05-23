Новий альбом Арсена Мірзояна, несподіваний дует Маші Кондратенко і Володимира Дантеса, нова україномовна пісня Макса Барських, – ці та інші музичні новинки ми зібрали в добірці 24 Каналу.

Арсен Мірзоян

Артист випустив восьмий студійний альбом під назвою "Втомлена весна". Це музичне відображення стану, в якому перебуває чи не кожен українець сьогодні. До платівки увійшло 11 композицій, серед яких є дует з Тонею Матвієнко.

Війна повернула базові цінності, навчила цінувати життя і відчувати щасливі моменти глибше. Цей альбом про те, щоб жити, відчувати й цінувати всі миті життя, без винятку,

– поділився Мірзоян.

Арсен Мірзоян – "Втомлена весна": слухайте онлайн

ХАС

Співак та ведучий "Караоке на майдані" презентував особисту та емоційну роботу. Це сингл і кліп про стосунки, які тримаються не на коханні, а на звичці. Композиція розповідає про емоційну залежність і внутрішній конфлікт.

"Ця пісня мала вийти ще кілька років тому, але я не наважився її випустити. Вона дуже особиста, і такі речі часто найболючіші. Мене досі болить, і наразі все, що я можу – це частинами проживати емоції через музику", – зізнався ХАС.

ХАС – "Звикли": дивіться відео онлайн

Віктор Павлік та Віталій Лобач

У мережі довгий час обговорюють схожість Віктора Павліка та Віталія Лобача. На тлі чуток виконавці об'єдналися в дуеті та презентували спільну пісню. Це історія про жіночий магнетизм, внутрішню свободу та право бути собою. Також артисти презентували кліп.

У пісні є легкість, романтика і дуже правильний меседж. Це історія не просто про кохання, а про внутрішню свободу жінки. А Катя дуже тонко передала цей настрій у кліпі,

– розповів Віктор Павлік.

Віктор Павлік та Віталій Лобач – "Ягоди": дивіться відео онлайн

VICTORIA NIRO

Співачка презентувала нову пісню, що вже набирає популярності в тіктоці. Це історія про пару, яка щодня влаштовує драму, але не може одне без одного. Трек розповідає про вибуховий характер, любов на максимум та емоції, які неможливо приховати. Разом з піснею артистка презентувала кліп, де відкрилась для глядачів у новому образі.

VICTORIA NIRO – "Я просто в маму": дивіться відео онлайн

Макс Барських

Співак випустив ще один трек з майбутнього україномовного альбому. Він звучить як меланхолійна мантра для тих, хто все ще вірить у справжні почуття після болючих розривів.

Ця пісня народилася дуже неочікувано. Як сніг посеред літа. У мить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся й точно знаю, що десь є людина для мене. Людина – для кожного з нас,

– ділиться Макс Барських.

Макс Барських – "Людина для мене": дивіться відео онлайн

Маша Кондратенко і Володимир Дантес

Співачка презентувала новий трек у межах власного проєкту "Пісня за годину з Машею Кондратенко". Цього разу до експерименту долучився Володимир Дантес. Це композиція про стосунки, які вже давно мали б закінчитися. У пісні поєдналося драйвове звучання та меланхолійний текст про внутрішню боротьбу та спокусу. Наразі це лише демоверсія.

Маша Кондратенко і Володимир Дантес – Don't Touch: дивіться відео онлайн

YAKTAK

Український співак представив свій новий трек. Він не про розлуку, а про важливе. Як ділиться артист, це про ті почуття, які залишаються, коли зовні все стихає. Пісня тепла, земна і трохи казкова – ідеальний варіант для фону, коли вдома нікуди поспішати.

YAKTAK – "Добраніч": дивіться відео онлайн

Анна Трінчер

Співачка презентувала новий сміливий трек. Це кумедна історія про знайомство з мамою коханого, яка вирішила, що ти йому не підходиш. За іронією ховається історія жінки, яка не хоче жити за чужими очікуваннями. Цікаво, що свекруху у кліпі зіграла Ольга Сумська.

Для мене ця пісня — маніфест того, що кожну жінку варто приймати такою, якою вона є: сором’язливою, нахабною, яскравою, у будь-якому її стані. Хочу, щоб дівчата вмикали цю пісню в машині й набиралися того самого сміливого вайбу,

– поділилась Анна Трінчер.

Анна Трінчер – "Твоя мама": дивіться відео онлайн

Сергій Лазановський

У новій композиції співак розповідає про швидкоплинність часу і ділиться теплими спогадами про дитинство, школу та перших друзів. Трек пронизаний ностальгією за безтурботними роками й моментом, коли непомітно дорослішають діти.

Сергій Лазановський – "Шкільні роки": дивіться відео онлайн

Додамо, пісня Bangaranga, що перемогла на Євробаченні, днями очолила український чарт Spotify. Також до чарту потрапили треки Румунії, Молдови та України.