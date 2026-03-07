Чувственная Джамала и перепев хита от Козловского: 7 музыкальных новинок от украинских звезд

Украинские артисты продолжают удивлять и пополнять плейлисты слушателей новыми релизами – искренними, эмоциональными, лирическими. По случаю начала весны вышло немало весенних и ностальгических песен.

Новые песни презентовали Виталий Козловский, Оля Полякова, Джамала и другие украинские звезды. Больше о них рассказываем в материале 24 Канала.

JAMALA

Певица представила новую песню с интимным и эмоциональным вокалом и минималистичной электроникой. Это третья композиция из будущего альбома "Рух мій", который выйдет 27 марта. Трек родился из опыта наблюдения за тем, как в совместных компаниях расходятся люди. И ты оказываешься между двух огней.

В определенный момент я поняла: самое важное – не создавать лишней драмы. Не позволять чужому конфликту втянуть тебя в водоворот эмоций и обвинений. Молчание может быть силой. Иногда "замолчи" – это не про агрессию, а про грань,

– делится Джамала.

JAMALA – "Замовкни": смотрите видео онлайн

Марта Адамчук

Певица презентовала новый весенний трек о любви. Это словно напоминание о том, что после каждой зимы наступает тепло. Это впервые за долгое время артистка представляет позитивный, веселый и танцевальный трек.

"Весна – это идеальное время быть ближе. Хочется больше света, больше улыбок, больше теплого воздуха", – говорит Марта Адамчук.

Марта Адамчук – "Між нами": смотрите видео онлайн

"Друга Ріка"

Коллектив выпустил новую песню – это сингл из будущего альбома. Песня рассказывает о взрослении, принятие себя и силу единения. Трек родился из личного опыта, но стал историей, что будет актуальна каждому.

Я пытался объяснить на своем примере момент перерождения или взросления. Я ничем не отличаюсь от любого человека – с такими же неидеальными привычками, с такими же проблемами, которые преодолевал в течение жизни. Это история о принятии себя – со всеми негативными чертами,

– сказал Валерий Харчишин.

"Друга Ріка" – "Ми": смотрите видео онлайн

Оля Полякова

Певица презентовала новый сингл "Ча-Ча". Это легкая, ироничная и обольстительная песня, ставшая саундтреком романтической комедии "Когда ты расстанешься?". Она наполнена юмором и искренностью, что резонируют с образом артистки. Новый трек призывает не бояться собственных желаний, рисковать и нырять в чувства с головой.

Оля Полякова – "Ча-Ча": смотрите видео онлайн

Виталий Козловский

Певец в свой 41-й день рождения выпустил украиноязычную версию хита "Шекспір". Также он представил видео, в котором снялась украинская актриса Анастасия Цимбалару.

Это очень знаковая для меня песня. Именно она открыла мне двери на большую сцену, принесла первый огромный успех и вашу любовь! С новой версией было сложно. Пять разных аранжировок было сделано, пока я наконец услышал то, что хотел,

– поделился Козловский.

Виталий Козловский – "Шекспір": смотрите видео онлайн

Мила Нитич

Певица представила украиноязычную версию песни "Каюсь" о внутреннем диалоге, потери и боли. Она родилась еще давно, но тогдашний продюсер Владимир Бебешко был против ее исполнения.

"Сначала я закладывала в нее одну очень личную историю – историю своих родителей. Но сегодня я понимаю: сейчас в этой песне совсем другие смыслы. Она – не о конкретном человеке. Она – о каждом из нас", - говорит Мила Нитич.

Мила Нитич – "Каюсь": смотрите видео онлайн

"Ульяна Дель Рей" и "Сусіди Стерплять"

Яркие представители украинского поппанка объединились ради ностальгического летнего хита о первой дискотеке. Это о той драматической ночи, которая запоминается надолго. И эти времена не вернуть.

"Ульяна Дель Рей" x "Сусіди Стерплять" – "Перша дискотека": смотрите видео онлайн

