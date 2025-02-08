Группа Ziferblat, которой пророчат победу, ярко выступила в финале Нацотбора-2025

Группа Ziferblat исполнила песню Bird of pray в финале Национального отбора на Евровидение-2025. Коллектив считается одним из фаворитов нынешнего конкурса и уже успел завоевать любовь украинцев.

Ребята и в прошлом году участвовали в Нацотборе на Евровидение и заняли второе место в финале. Сейчас артисты надеются превзойти свое достижение и победить, пишет 24 Канал.

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Выступление группы Ziferblat в финале песенного конкурса было довольно эффектным. Музыканты сорвали бурные аплодисменты, зрители в зале очень их поддержали. Ставил номер финалистам режиссер Илья Дуцик.

Сергей Танчинец оценил песню и номер группы Ziferblat. Певец считает, что выступление прошло круто, но отметил, что музыкантам стоит больше заполнить собой пространство на сцене.

Вы откровенно сейчас Фредди. Вот вы почти Фредди. И поведение у вас похоже на Фредди Меркьюри, и вокал у вас высокий, и симпатичный мужчина. Но надо заполнять, как он, надо работать так, чтобы только вы и больше никогда. Вы, я имею в виду, группа Ziferblat. Все остальное должно быть неважно абсолютно,

– сказал Танчинец.

Екатерина Павленко отметила, что постановка номера группы Ziferblat – самая яркая среди финалистов. Певице коллектив нравится. Она похвалила их вокал.

Выступление группы Ziferblat в финале Нацотбора-2025: смотрите видео онлайн

Стоит отметить, что линии для голосования уже открыты. Поэтому выбирайте своего фаворита среди финалистов Национального отбора на Евровидение 2025.