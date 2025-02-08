Хлопці й минулого року брали участь у Нацвідборі на Євробачення та зайняли друге місце у фіналі. Зараз артисти сподіваються перевершити своє досягнення та перемогти, пише 24 Канал.

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Виступ гурту Ziferblat у фіналі пісенного конкурсу був доволі ефектним. Музиканти зірвали бурхливі оплески, глядачі у залі дуже їх підтримали. Ставив номер фіналістам режисер Ілля Дуцик.

Сергій Танчинець оцінив пісню та номер гурту Ziferblat. Співак вважає, що виступ пройшов круто, але зазначив, що музикантам варто більше заповнити собою простір на сцені.

Ви відверто зараз Фредді. От ви майже Фредді. І поведінка у вас подібна на Фредді Мерк'юрі, і вокал у вас високий, і симпатичний мужчина. Але треба заповнювати, як він, треба працювати так, щоб тільки ви й більше ніколи. Ви, я маю на увазі, гурт Ziferblat. Все інше має бути неважливо абсолютно,

– сказав Танчинець.

Катерина Павленко зауважила, що постановка номера гурту Ziferblat – найяскравіша серед фіналістів. Співачці колектив подобається. Вона похвалила їхній вокал.

Виступ гурту Ziferblat у фіналі Нацвідбору-2025: дивіться відео онлайн

Варто зазначити, що лінії для голосування вже відкриті. Тож обирайте свого фаворита серед фіналістів Національного відбору на Євробачення 2025.