FIЇNKA – та фіналістка Національного відбору, яку обрали самі українці завдяки голосуванню в Дії. Вона стала фавориткою глядачів, а її пісня "Культура" завірусилась у соцмережах. Сьогодні ж, 8 лютого, FIЇNKA презентувала свою пісню на сцені, передає 24 Канал.

До слова FIЇNKA й гуцульські мотиви: що відомо про співачку, якій українці подарували квиток на Нацвідбір

Співачка вже вдруге спробувала свої сили у Національному відборі. FIЇNKA знову занурила публіку у гуцульські мотиви з піснею "Культура". Виконавиця постала на сцені у синьому вбранні та зі сріблястим головним убором. Її танцювальний номер викликав бурхливі оплески.

Член журі Сергій Танчинець назвав FIЇNKA "Русланою 2.0", а Катерина Павленко теж не залишилась байдужою від номера виконавиці.

Трек FIЇNKA нагадує про те, що культура об'єднує українців і в радості, і в горі.

Зверніть увагу! Проголосувати на Нацвідборі Євробачення можна у застосунку Дія та через смс-повідомлення. Про відкриття ліній для голосування оголосять ведучі.

Що відповіла FIЇNKA на закиди в мережі