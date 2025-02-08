FIЇNKA – та финалистка Национального отбора, которую выбрали сами украинцы благодаря голосованию в Дие. Она стала фавориткой зрителей, а ее песня "Культура" завирусилась в соцсетях. Сегодня же, 8 февраля, FIЇNKA представила свою песню на сцене, передает 24 Канал.

К слову FIЇNKA и гуцульские мотивы: что известно о певице, которой украинцы подарили билет на Нацотбор

Певица уже второй раз попробовала свои силы в Национальном отборе. FIЇNKA снова погрузила публику в гуцульские мотивы с песней "Культура". Исполнительница появилась на сцене в синем наряде и с серебристым головным убором. Ее танцевальный номер вызвал бурные овации.

Член жюри Сергей Танчинец назвал FIЇNKA "Русланой 2.0", а Екатерина Павленко тоже не осталась равнодушной от номера исполнительницы.

Трек FIЇNKA напоминает о том, что культура объединяет украинцев и в радости, и в горе.

Обратите внимание! Проголосовать на Нацотборе Евровидения можно в приложении Дия и через смс-сообщения. Об открытии линий для голосования объявят ведущие.

Что ответила FIЇNKA на упреки в сети