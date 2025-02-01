Финал Нацотбора на Евровидение-2025: как проголосовать за своего фаворита
Уже в следующую субботу, 8 февраля, состоится финал Национального отбора на Евровидение-2025. Десять артистов будут бороться за право в мае представить Украину на международном песенном конкурсе.
Традиционно победителя Нацотбора будут определять по результатам голосования членов жюри и зрителей, пишет 24 Канал со ссылкой на "Суспільне". Как проголосовать за своего фаворита, читайте в материале.
Смотрите также Песня – это мое оружие: чем известна финалистка Нацотбора Абие, которая не молчит о насилии
В этом году зрители будут голосовать с помощью СМС-сообщения или в мобильном приложении Дія. Принять участие в онлайн-опросе смогут люди в возрасте от 14 лет. Чтобы отдать свой голос за одного из десяти финалистов, нужно зайти в Дію и в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос".
Чтобы проголосовать с помощью СМС, надо отправить сообщение на номер 7576 с кодом от 1 до 10 (выбираете тот, который соответствует порядковому номеру участника).
Порядок выступления финалистов:
- Влад Шериф – Wind of change
- Абие – "Дім"
- MOLODI – My sea
- Future Culture – Waste My Time
- Маша Кондратенко – No time to cry
- KHAYAT – Honor
- FIЇNKA – "Культура"
- KRYLATA – Stay true
- Ziferblat – Bird of pray
- "ДК Энергетик" – "Сіль"
Важно! С одного телефонного номера будет засчитано одно СМС-сообщение за одного финалиста.
О начале и завершении зрительского голосования сообщат ведущие. В этом году Национальный отбор на Евровидение-2025 будут вести Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.
Отметим, что в этом году зрители смогут проголосовать не только через Дію, но и через СМС-сообщения, ведь в прошлом году мобильное приложение не смогло принять все голоса.