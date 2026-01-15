Это будет заруба, – Джамала о финале Национального отбора на Евровидение-2026

Уже скоро состоится финал Национального отбора на Евровидение-2026. В этом году музыкальным продюсером песенного конкурса стала Джамала.

В новом интервью артистка рассказала, каким будет Нацотбор-2026. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Евровидение Украина".

К слову Джамала ответила, чего ожидать от финала Нацотбора на Евровидение-2026

Джамала призналась, что посвящает Национальному отбору на Евровидение-2026 все время. Она отметила, что не имеет любимчиков среди финалистов, а хочет, чтобы каждый артист показал высокий уровень.

Я считаю, что каждый исполнитель, группа, исполнительница, представлены на Нацотборе, имеют три важных момента для конкурса – это исполнение вживую, песня и то, чего мне очень хотелось, – чтобы каждый раскрылся как персонаж, то есть кто ты на сцене, почему ты поешь об этом, что у тебя за историей,

– сказала Джамала.

По словам артистки, это "будет заруба" и "настоящий конкурс". Ведь, как объяснила музыкальный продюсер Нацотбора, ежегодно украинцы хотят, чтобы наша страна была представлена на международной сцене "на голову выше".

Вы услышите содержательные песни, наполненных исполнителей, которые умеют петь. Каждый со своей историей, абсолютно разных жанров: от фольклора, рока, RnB до поп-музыки в лучшем своем виде. Я выбирала песни, которые были бы нам вдохновением, а не триггером или раздражением. Потому что обязательно надо учитывать, в какое сложное время мы живем,

– подчеркнула артистка.

Интервью с Джамалой: смотрите видео онлайн

Что известно о Нацотборе-2026?