Артистка ответила на вопросы подписчиков в инстаграме, пишет 24 Канал. Они, в частности, интересовались Нацотбором.
К слову Участник Нацотбора сомневается в честности голосования за 10-го финалиста: "Это конкурс песни"
У Джамалы спросили, чего ожидать от финала Национального отбора на Евровидение-2026. Артистка отметила, что нынешний конкурс – "очень сильный".
На мой взгляд, один из самых сильных подборов певцов и певиц за последние годы. Песни – на любой вкус и настроение, но все без исключения конкурсные,
– поделилась она.
Джамала о финале Нацотбора / Скриншот из инстаграма певицы
Джамала также рассказала, что ее не будет в составе жюри. Артистка подчеркнула, что это сознательное решение. В то же время напомнила, что среди прошлых музыкальных продюсеров были те, что сидели в судейском кресле.
Для меня важно иметь возможность готовить и поддерживать всех без исключения – до самого конца,
– добавила она.
Джамалы не будет среди членов жюри / Скриншот из инстаграма певицы
Напомним, что 8 января в Дії стартовало голосование за 10 финалиста Нацотбора, которое продлится до 13 января. Отдать свой голос за любимого артиста может каждый, кому исполнилось 14 лет.
Среди кандидатов: KHAYAT, Karyotype, MON FIA, ANSTAY, Марта Адамчук и OKS. Их песни уже можно послушать на ютуб-канале "Евровидение Украина". Полный список финалистов обнародуют 15 января.
Что известно о Национальном отборе на Евровидение-2026?
Финал Национального отбора на Евровидение-2026 состоится 7 февраля. Он пройдет в формате телевизионного концерта и будет транслироваться на платформах Общественного. Вместе с Superhumans Center вещатель проведет сбор на протезирование ветеранов. Креативным продюсером шоу является Герман Ненов.
В девятку финалистов вошли Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force и "ЩукаРыба".
70-й песенный конкурс Евровидение пройдет в столице Австрии – Вене. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а гранд-финал – 16 мая на арене Wiener Stadthalle.