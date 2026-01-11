Артистка ответила на вопросы подписчиков в инстаграме, пишет 24 Канал. Они, в частности, интересовались Нацотбором.

К слову Участник Нацотбора сомневается в честности голосования за 10-го финалиста: "Это конкурс песни"

У Джамалы спросили, чего ожидать от финала Национального отбора на Евровидение-2026. Артистка отметила, что нынешний конкурс – "очень сильный".

На мой взгляд, один из самых сильных подборов певцов и певиц за последние годы. Песни – на любой вкус и настроение, но все без исключения конкурсные,

– поделилась она.

Джамала о финале Нацотбора / Скриншот из инстаграма певицы

Джамала также рассказала, что ее не будет в составе жюри. Артистка подчеркнула, что это сознательное решение. В то же время напомнила, что среди прошлых музыкальных продюсеров были те, что сидели в судейском кресле.

Для меня важно иметь возможность готовить и поддерживать всех без исключения – до самого конца,

– добавила она.

Джамалы не будет среди членов жюри / Скриншот из инстаграма певицы

Напомним, что 8 января в Дії стартовало голосование за 10 финалиста Нацотбора, которое продлится до 13 января. Отдать свой голос за любимого артиста может каждый, кому исполнилось 14 лет.

Среди кандидатов: KHAYAT, Karyotype, MON FIA, ANSTAY, Марта Адамчук и OKS. Их песни уже можно послушать на ютуб-канале "Евровидение Украина". Полный список финалистов обнародуют 15 января.

Что известно о Национальном отборе на Евровидение-2026?