Артистка відповіла на питання підписників в інстаграмі, пише 24 Канал. Вони, зокрема, цікавились Нацвідбором.

До слова Учасник Нацвідбору сумнівається в чесності голосування за 10-го фіналіста: "Це конкурс пісні"

У Джамали запитали, чого очікувати від фіналу Національного відбору на Євробачення-2026. Артистка зазначила, що цьогорічний конкурс – "дуже сильний".

На мій погляд, один із найсильніших підборів співаків і співачок за останні роки. Пісні – на будь-який смак і настрій, але всі без винятку конкурсні,

– поділилась вона.

Джамала про фінал Нацвідбору / Скриншот з інстаграму співачки

Джамала також розповіла, що її не буде у складі журі. Артистка наголосила, що це свідоме рішення. Водночас нагадала, що серед минулих музичних продюсерів були ті, що сиділи у суддівському кріслі.

Для мене важливо мати можливість готувати й підтримувати всіх без винятку – до самого кінця,

– додала вона.

Джамали не буде серед членів журі / Скриншот з інстаграму співачки

Нагадаємо, що 8 січня у Дії стартувало голосування за 10 фіналіста Нацвідбору, яке триватиме до 13 січня. Віддати свій голос за улюбленого артиста може кожен, кому виповнилося 14 років.

Серед кандидатів: KHAYAT, Karyotype, MON FIA, ANSTAY, Марта Адамчук та OKS. Їхні пісні вже можна послухати на ютуб-каналі "Євробачення Україна". Повний список фіналістів оприлюднять 15 січня.

Що відомо про Національний відбір на Євробачення-2026?