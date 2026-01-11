Артистка відповіла на питання підписників в інстаграмі, пише 24 Канал. Вони, зокрема, цікавились Нацвідбором.
До слова Учасник Нацвідбору сумнівається в чесності голосування за 10-го фіналіста: "Це конкурс пісні"
У Джамали запитали, чого очікувати від фіналу Національного відбору на Євробачення-2026. Артистка зазначила, що цьогорічний конкурс – "дуже сильний".
На мій погляд, один із найсильніших підборів співаків і співачок за останні роки. Пісні – на будь-який смак і настрій, але всі без винятку конкурсні,
– поділилась вона.
Джамала про фінал Нацвідбору / Скриншот з інстаграму співачки
Джамала також розповіла, що її не буде у складі журі. Артистка наголосила, що це свідоме рішення. Водночас нагадала, що серед минулих музичних продюсерів були ті, що сиділи у суддівському кріслі.
Для мене важливо мати можливість готувати й підтримувати всіх без винятку – до самого кінця,
– додала вона.
Джамали не буде серед членів журі / Скриншот з інстаграму співачки
Нагадаємо, що 8 січня у Дії стартувало голосування за 10 фіналіста Нацвідбору, яке триватиме до 13 січня. Віддати свій голос за улюбленого артиста може кожен, кому виповнилося 14 років.
Серед кандидатів: KHAYAT, Karyotype, MON FIA, ANSTAY, Марта Адамчук та OKS. Їхні пісні вже можна послухати на ютуб-каналі "Євробачення Україна". Повний список фіналістів оприлюднять 15 січня.
Що відомо про Національний відбір на Євробачення-2026?
Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться 7 лютого. Він пройде у форматі телевізійного концерту і транслюватиметься на платформах Суспільного. Разом із Superhumans Center мовник проведе збір на протезування ветеранів. Креативним продюсером шоу є Герман Нєнов.
До дев'ятки фіналістів увійшли Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force і "ЩукаРиба".
70-й пісенний конкурс Євробачення пройде у столиці Австрії – Відні. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, а гранд-фінал – 16 травня на арені Wiener Stadthalle.