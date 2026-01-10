Йдеться про співака Віталія Окса, який відомий під псевдонімом OKS. Пише 24 Канал з посиланням на його сторінку в Threads.

Не пропустіть Поєднав поезію Симоненка і рок-н-рол Елвіса Преслі: військовий здивував потужним треком

OKS звернувся до аудиторії з проханням обирати трек, який відгукується у серці, а не голосувати за виконавця, який його виконує.

Я нікого не звинувачую і звичайно не здатен оцінити об'єктивно, але Євробачення – це конкурс пісні, а не чиїхось амбіцій, не закритих гештальтів і так далі. Ми маємо обрати пісню, яка є уособленням наших переживань, кожного українця та українки, а не персонажа, який має фан-базу. Закидайте мене камінням, але зараз картина голосування саме така,

– написав OKS.

Зазначимо, що на момент написання матеріалу, 10 січня, лідером голосування за 10 місце у фіналі Національного відбору-2026 є співак KHAYAT з піснею "Герци". Це вже четверта його спроба поїхати на Євробачення від України. Торік співак став фіналістом конкурсу, та перемогу здобув гурт Ziferblat.

Хто ще змагається за участь в Національному відборі на Євробачення?

Співак OKS представив трек SAY IT ALL. Гурт Karyotype – пісню DNA, співачка MON FIA – "Do You Hear Me?", ANSTAY – by the way та Марта Адамчук – Silvered Pines.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2026, як повідомило Суспільне Культура, відбудеться 7 лютого. Переможець у травні поїде до Австрії, щоб представити Україну на міжнародній арені.

Хто вже увійшов до фіналу Нацвідбору-2026?