Речь идет о певце Виталии Оксе, который известен под псевдонимом OKS. Пишет 24 Канал со ссылкой на его страницу в Threads.

OKS обратился к аудитории с просьбой выбирать трек, который отзывается в сердце, а не голосовать за исполнителя, который его выполняет.

Я никого не обвиняю и конечно не способен оценить объективно, но Евровидение – это конкурс песни, а не чьих-то амбиций, не закрытых гештальтов и так далее. Мы должны выбрать песню, которая является олицетворением наших переживаний, каждого украинца и украинки, а не персонажа, который имеет фан-базу. Забрасывайте меня камнями, но сейчас картина голосования именно такая,

– написал OKS.

Отметим, что на момент написания материала, 10 января, лидером голосования за 10 место в финале Национального отбора-2026 является певец KHAYAT с песней "Герцы". Это уже четвертая его попытка поехать на Евровидение от Украины. В прошлом году певец стал финалистом конкурса, но победу одержала группа Ziferblat.

Кто еще борется за участие в Национальном отборе на Евровидение?

Певец OKS представил трек SAY IT ALL. Группа Karyotype – песню DNA, певица MON FIA – "Do You Hear Me?", ANSTAY – by the way и Марта Адамчук – Silvered Pines.

Финал Национального отбора на Евровидение-2026, как сообщило Общественное Культура, состоится 7 февраля. Победитель в мае поедет в Австрию, чтобы представить Украину на международной арене.

Кто уже вошел в финал Нацотбора-2026?