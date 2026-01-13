Уже скоро каждый из них будет соревноваться за шанс представить Украину на сцене Евровидения. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Общественное.Евровидение.
В борьбе за 10-е место в финале Нацотбора на Евровидение-2026 соревновались KHAYAT, группа Karyotype, певицы MON FIA, ANSTAY, Марта Адамчук, а также исполнитель OKS.
По результатам голосования победу одержал – KHAYAT, который представил песню "Герцы".
Кто также стал финалистами Нацотбора-2026?
- Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer);
- Laud – Lightkeeper;
- Leléka – "Рідним";
- Molodi – THE LEGENDS;
- Monokate – TYT;
- Mr. Vel – Do or Done;
- The Elliens – Crawling whispers;
- Valeriya Force – Open Our Hearts;
- "ЩукаРыба" – "Моя земля".
Услышать песни всех финалистов можно будет уже 15 января.
Накануне команда СуспільнеКультура сообщила, что финал Национального отбора-2026 состоится 7 февраля.
Что известно о Евровидении-2026?
- Песенный конкурс будет принимать Австрия, поскольку в прошлом году в Евровидении победил JJ с треком Wasted Love.
- Евровидение-2026 пройдет на арене Wiener Stadthalle в Вене. Накануне показали, как будет выглядеть сцена песенного конкурса. Концепцию разработал немецкий сценограф и креативный продюсер Флориан Видер.
- Первый финал песенного конкурса состоится 12 мая, второй полуфинал – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая.
- 12 января провели жеребьевку, по результатам которой Украина попала во вторую половину второго полуфинала Евровидения-2026.