Уже скоро каждый из них будет соревноваться за шанс представить Украину на сцене Евровидения. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Общественное.Евровидение.

Не пропустите Звезда сериала "Мэтлок" покорила "Золотой глобус-2026" в платье украинского дизайнера

В борьбе за 10-е место в финале Нацотбора на Евровидение-2026 соревновались KHAYAT, группа Karyotype, певицы MON FIA, ANSTAY, Марта Адамчук, а также исполнитель OKS.

По результатам голосования победу одержал – KHAYAT, который представил песню "Герцы".

Кто также стал финалистами Нацотбора-2026?

  • Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer);
  • Laud – Lightkeeper;
  • Leléka – "Рідним";
  • Molodi – THE LEGENDS;
  • Monokate – TYT;
  • Mr. Vel – Do or Done;
  • The Elliens – Crawling whispers;
  • Valeriya Force – Open Our Hearts;
  • "ЩукаРыба" – "Моя земля".

Услышать песни всех финалистов можно будет уже 15 января.

Накануне команда СуспільнеКультура сообщила, что финал Национального отбора-2026 состоится 7 февраля.

Что известно о Евровидении-2026?