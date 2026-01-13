Вже скоро кожен з них змагатиметься за шанс представити Україну на сцені Євробачення. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Суспільне.Євробачення.

Не пропустіть Зірка серіалу "Метлок" підкорила "Золотий глобус-2026" у сукні української дизайнерки

У боротьбі за 10-те місце у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2026 змагалися KHAYAT, гурт Karyotype, співачки MON FIA, ANSTAY, Марта Адамчук, а також виконавець OKS.

За результатами голосування перемогу здобув – KHAYAT, який презентував пісню "Герци".

Хто також став фіналістами Нацвідбору-2026?

  • Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer);
  • Laud – Lightkeeper;
  • Leléka – "Рідним";
  • Molodi – THE LEGENDS;
  • Monokate – TYT;
  • Mr. Vel – Do or Done;
  • The Elliens – Crawling whispers;
  • Valeriya Force – Open Our Hearts;
  • "ЩукаРиба" – "Моя земля".

Почути пісні усіх фіналістів можна буде вже 15 січня.

Напередодні команда СуспільнеКультура повідомила, що фінал Національного відбору-2026 відбудеться 7 лютого.

Що відомо про Євробачення-2026?