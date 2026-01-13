Вже скоро кожен з них змагатиметься за шанс представити Україну на сцені Євробачення. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Суспільне.Євробачення.

У боротьбі за 10-те місце у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2026 змагалися KHAYAT, гурт Karyotype, співачки MON FIA, ANSTAY, Марта Адамчук, а також виконавець OKS.

За результатами голосування перемогу здобув – KHAYAT, який презентував пісню "Герци".

Хто також став фіналістами Нацвідбору-2026?

Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer);

Laud – Lightkeeper;

Leléka – "Рідним";

Molodi – THE LEGENDS;

Monokate – TYT;

Mr. Vel – Do or Done;

The Elliens – Crawling whispers;

Valeriya Force – Open Our Hearts;

"ЩукаРиба" – "Моя земля".

Почути пісні усіх фіналістів можна буде вже 15 січня.

Напередодні команда СуспільнеКультура повідомила, що фінал Національного відбору-2026 відбудеться 7 лютого.

