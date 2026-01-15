У новому інтерв'ю артистка розповіла, яким буде Нацвідбір-2026. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Євробачення Україна".

До слова Джамала відповіла, чого очікувати від фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026

Джамала зізналась, що присвячує Національному відбору на Євробачення-2026 весь час. Вона зазначила, що не має улюбленців серед фіналістів, а хоче, щоб кожен артист показав високий рівень.

Я вважаю, що кожен виконавець, гурт, виконавиця, представлені на Нацвідборі, мають три важливі моменти для конкурсу – це виконання наживо, пісня і те, чого мені дуже хотілося, – щоб кожен розкрився як персонаж, тобто хто ти на сцені, чому ти співаєш про це, що в тебе за історією,

– сказала Джамала.

За словами артистки, це "буде заруба" та "справжній конкурс". Адже, як пояснила музична продюсерка Нацвідбору, щороку українці хочуть, аби наша країна була представлена на міжнародній сцені "на голову вище".

Ви почуєте змістовні пісні, наповнених виконавців, які вміють співати. Кожен зі своєю історією, абсолютно різних жанрів: від фольклору, року, RnB до попмузики в найкращому своєму вигляді. Я вибирала пісні, які були б нам натхненням, а не тригером чи дратуванням. Тому що обов'язково треба враховувати, у який складний час ми живемо,

– наголосила артистка.

Інтерв'ю з Джамалою: дивіться відео онлайн

Що відомо про Нацвідбір-2026?