"Моя пис*ся": блогер признался, что ему написала Ефросинина после курьезной шутки в Нацотборе

Андрей Черепущак, известный под псевдонимом Галицкая Дева, вспомнил свою шутку в сторону Ефросининой в финале Нацотбора. Блогер признался, обиделась ли на него ведущая.

Андрей Черепущак (Галицкая Дива) вспомнил, что не изменял себе в эфире Нацотбора. А потому шутил в своем стиле, пишет 24 Канал со ссылкой на kp.ua.

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Блогер признался, что фразы "моя пис*ся" в сторону Маши Ефросининой была не по сценарию. Однако он не получал выговора от Суспильного.

"Не оставляет меня эта история с "пис*сьой". Этого не было в сценарии! Это я вошел в кураж, как говорится, и сам по себе вылетела такая шутка. Но она была исключительно в положительном плане. От Суспильного мне претензий не поступало. Не знаю, был ли какой-то разбор полетов у них, но до меня не доходило", – поделился Андрей Черепущак.

Блогер добавил, что Маша Ефросинина не обиделась на его шутку, а только поддержала. Он назвал ее своей любимой ведущей.

Мария Ефросинина точно не обиделась на шутку, потому что дружит и с юмором, и со мной. Она все правильно поняла и на утро следующего дня даже написала в шутку: "Ку-ку! Твоя писюся",

– рассказал Черепущак.

К слову, Маша и Андрей общаются вне соцсетей и телевидения, ходят на кофе и всегда поддерживают друг друга.

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Главными ведущими финала Нацотбора были Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак. Но кроме них в кадре появлялись блогеры, инфлюенсеры и звезды соцсетей, которые призывали донатить на важный сбор.

Среди них был и Андрей Черепущак, который неожиданно назвал Ефросинину "моя пис*юся", когда обращался к ней с комплиментами. Видео этого момента стало мемом в соцсетях.