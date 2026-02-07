После заявления о подставе Jerry Heil выступила на Нацотборе на Евровидение

В начале прямого эфира Jerry Heil опубликовала заявление, где отметила, что ее подставили с выступлением. Сейчас изменить ничего невозможно, ведь все выступления были записаны накануне в целях безопасности.

Певица, которая уже ездила на Евровидение от Украины в дуэте с alyona alyona, поделилась, что публика "не увидит ее номер полноценно", передает 24 Канал.

Интересно Мыла голову в раковине: Леся Никитюк показала забавные закулисье подготовки к Нацотбору-2026

Артистка утверждает, что для ее выступления специально разработали электроприборы, которые должны были ломаться и искриться, однако сегодня этого не увидели. По словам Jerry Heil, на репетициях команда Национального отбора на Евровидение-2026 обещала, что сделает раскадровку, однако этого не произошло.

Вы увидите то, что вошло в эфир, и параллельно увидите мою публикацию, чтобы понять, что видели зрители в зале,

– отметила она.

В этом году исполнительница выступила с песней CATHARTICUS (prayer). В видеовизитке звезда рассказала, что снова пришла на конкурс, потому что ей это нравится. Более того, публика влюбляется в украинскую музыку.

Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer) (Нацотбор-2026): смотрите видео онлайн

Если вы хотите, чтобы Jerry Heil представляла Украину в Вене в этом году, то голосуйте за нее в приложении Дія или отправляйте код 9 на номер 7576.

Заявление Jerry Heil о подставе на Национальном отборе

Певица опубликовала сообщение в инстаграме, где написала, что ей очень жаль, что после такого количества репетиций на телевидении не показали идею режиссера из Франции, в которой была суть номера.

Жаль, что Украина и – что важно – и часть мира, которая смотрит Нацотбор, так и не смогла увидеть главный замысел режиссера,

– подытожила артистка.

Исполнительница также опубликовала видео, которое должны были бы увидеть телезрители в эфире.

Кому прогнозируют победу на Нацотборе-2026?