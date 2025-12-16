Это токсично и пренебрежительно, – MELOVIN не понравились слова Джамалы о его отказе от Нацотбора
- MELOVIN отказался от участия в Нацотборе на Евровидение из-за концертов и плотного графика, что вызвало недовольство Джамалы, музыкального продюсера конкурса.
- MELOVIN назвал комментарии Джамалы "токсичными и высокомерными" и заявил, что не стыдно сказать "нет" участию в Евровидении.
В этом году Джамала стала музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение. Команда получила почти 500 заявок от артистов, которые изъявили желание представлять Украину на певческом конкурсе.
MELOVIN оказался в списке тех, кого Джамала выбрала как потенциальных кандидатов. Но 24 ноября стало известно, что певец отказался от участия, о чем сообщил в Threads. Позже музыкальный продюсер выразила собственное мнение относительно таких действий артиста, однако исполнителю не понравились слова певицы, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу.
В одном из комментариев журналистам Джамала сказала, что позвонила Меловину 19 числа, чтобы поздравить с проходом в лонглист. На следующий день певец заявил, что снимает свою кандидатуру. Причина – концерты и плотный график.
Я написала, что я обиделась на него. Я действительно ему позвонила. Я его выбрала и комитет, но он сказал, что у него там концерт или что-то там ла-ла-ла-ла. Это не такая история, которой можно так распоряжаться,
– откровенно сказала Джамала.
MELOVIN в своих соцсетях сразу отреагировал на слова продюсера. Он назвал ее комментарий "токсичным и высокомерным". А также добавил, что перестает понимать исполнительницу.
Кроме того, он заявил, что не надо бояться говорить "нет".
Не стыдно сказать "нет". Евровидение – это не то от чего зависит твоя жизнь. Каждый придумает сотни причин почему я сказал нет. Выкрутит, чтобы хайпануть. Позвольте им делать это дело. Вам не надо оправдываться за НЕТ. И вы имеете право в последний момент отказаться если так почувствовали,
– написал артист.
Что известно о нынешнем Нацотборе на Евровидение-2026?
- В начале декабря Общественное назвало имена девяти финалистов. В список вошли: Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force и "ЩукаРиба".
- Джамала призналась, что формирование шортлиста было для нее сверхсложным выбором. Она считает, что Нацотбор-2026 будет максимально вокальным, песенным и конкурентным.
- Полный список участников финала опубликуют до 15 января 2026 года.