Це токсично та зверхньо, – MELOVIN не сподобались слова Джамали щодо його відмови від Нацвідбору
- MELOVIN відмовився від участі в Нацвідборі на Євробачення через концерти й щільний графік, що викликало незадоволення Джамали, музичної продюсерки конкурсу.
- MELOVIN назвав коментарі Джамали "токсичними та зверхніми" та заявив, що не соромно сказати "ні" участі в Євробаченні.
Цього року Джамала стала музичною продюсеркою Нацвідбору на Євробачення. Команда отримала майже 500 заявок від артистів, які виявили бажання представляти Україну на співочому конкурсі.
MELOVIN опинився у списку тих, кого Джамала вибрала як потенційних кандидатів. Та 24 листопада стало відомо, що співак відмовився від участі, про що повідомив у Threads. Пізніше музична продюсерка висловила власну думку щодо таких дій артиста, однак виконавцю не сподобались слова співачки, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку.
В одному з коментарів журналістам Джамала сказала, що подзвонила до Меловіна 19 числа, щоб привітати з проходом у лонглист. На наступний день співак заявив, що знімає свою кандидатуру. Причина – концерти та щільний графік.
Я написала, що я образилася на нього. Я дійсно йому зателефонувала. Я його вибрала і комітет, але він сказав, що у нього там концерт чи щось там ла-ла-ла. Це не така історія, якою можна так розпоряджатися,
– відверто сказала Джамала.
MELOVIN у своїх соцмережах одразу відреагував на слова продюсерка. Він назвав її коментар "токсичним і зверхнім". А також додав, що перестає розуміти виконавицю.
Крім того, він заявив, що не треба боятись казати "ні".
Не соромно сказати "ні". Євробачення – це не щось від чого залежить твоє життя. Кожен придумає сотні причин чому я сказав ні. Викрутить, щоб хайпанути. Дозвольте їм робити цю справу. Вам не треба виправдовуватись за НІ. І ви маєте право в останню мить відмовитись якщо так відчули,
– написав артист.
Що відомо про цьогорічний Нацвідбір на Євробачення-2026?
- На початку грудня Суспільне назвало імена дев'ятьох фіналістів. До списку увійшли: Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force та "ЩукаРиба".
- Джамала зізналась, що формування шортлиста було для неї надскладним вибором. Вона вважає, що Нацвідбір-2026 буде максимально вокальним, пісенним та конкурентним.
- Повний список учасників фіналу опублікують до 15 січня 2026 року.