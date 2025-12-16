Це токсично та зверхньо, – MELOVIN не сподобались слова Джамали щодо його відмови від Нацвідбору

Цього року Джамала стала музичною продюсеркою Нацвідбору на Євробачення. Команда отримала майже 500 заявок від артистів, які виявили бажання представляти Україну на співочому конкурсі.

MELOVIN опинився у списку тих, кого Джамала вибрала як потенційних кандидатів. Та 24 листопада стало відомо, що співак відмовився від участі, про що повідомив у Threads. Пізніше музична продюсерка висловила власну думку щодо таких дій артиста, однак виконавцю не сподобались слова співачки, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку.

Важливо Люди непритомніли та не могли забрати одяг: після концерту NIKOW сталася масова тиснява

В одному з коментарів журналістам Джамала сказала, що подзвонила до Меловіна 19 числа, щоб привітати з проходом у лонглист. На наступний день співак заявив, що знімає свою кандидатуру. Причина – концерти та щільний графік.

Я написала, що я образилася на нього. Я дійсно йому зателефонувала. Я його вибрала і комітет, але він сказав, що у нього там концерт чи щось там ла-ла-ла. Це не така історія, якою можна так розпоряджатися,

– відверто сказала Джамала.

MELOVIN у своїх соцмережах одразу відреагував на слова продюсерка. Він назвав її коментар "токсичним і зверхнім". А також додав, що перестає розуміти виконавицю.

MELOVIN відреагував на слова Джамали / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, він заявив, що не треба боятись казати "ні".

Не соромно сказати "ні". Євробачення – це не щось від чого залежить твоє життя. Кожен придумає сотні причин чому я сказав ні. Викрутить, щоб хайпанути. Дозвольте їм робити цю справу. Вам не треба виправдовуватись за НІ. І ви маєте право в останню мить відмовитись якщо так відчули,

– написав артист.

MELOVIN про зняття кандидатури з Нацвідбору / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про цьогорічний Нацвідбір на Євробачення-2026?