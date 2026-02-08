Скандалы вокруг Нацотбора не утихают: украинцы массово жалуются на голосование в Дії

Скандалы вокруг Национального отбора на Евровидение-2026 продолжают набирать обороты. После финала конкурса в сети появилось немало возмущенных комментариев из-за голосования.

В частности, у зрителей возникли сомнения относительно честности голосования через приложение Дія. Команда сервиса уже отреагировала на упреки и объяснила, как работает система, передает 24 Канал.

Так, в соцсети Threads пользователи рассказали, что во время голосования за одного участника система якобы засчитывала голос совсем другому артисту.

Например, одна зрительница поделилась, что хотела отдать голос за Mr. Vel, однако в Дії он засчитался как поддержка LELÉKA.

Пользователи жалуются на голосование в Дії во время Нацотбора на Евровидение-2026 / Скриншот с Threads

Что ответили в Дії?

Команда сервиса объяснила, что механизм голосования построен так, что каждый голос засчитывается только после непосредственного действия пользователя и подтверждения в приложении. Система не может автоматически изменить выбор или засчитать голос без участия человека.

Если голос уже отображается как засчитанный, это означает, что в определенный момент выбор был подтвержден. Иногда такое случается – например, из-за быстрого нажатия или неожиданной реакции экрана,

– написали в Дії.

В Дії объяснили, как работает система голосования / Скриншот с Threads

Отдельную волну критики вызвала и продолжительность голосования. Многие украинцев считают отведенное время слишком коротким, особенно учитывая нынешние условия в стране. Из-за отключения света, проблемы со связью и интернетом не все еврофаны могли вовремя отдать голос за своего фаворита.

