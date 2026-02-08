Скандалы вокруг Нацотбора не утихают: украинцы массово жалуются на голосование в Дії
- Украинцы жалуются на честность голосования в Дії во время Нацотбора на Евровидение-2026, поскольку голоса могли засчитываться за других участников.
- Команда сервиса объяснила, что система засчитывает голоса только после подтверждения пользователем, а проблемы могут возникать из-за быстрого нажатия или реакции экрана.
Скандалы вокруг Национального отбора на Евровидение-2026 продолжают набирать обороты. После финала конкурса в сети появилось немало возмущенных комментариев из-за голосования.
В частности, у зрителей возникли сомнения относительно честности голосования через приложение Дія. Команда сервиса уже отреагировала на упреки и объяснила, как работает система, передает 24 Канал.
Так, в соцсети Threads пользователи рассказали, что во время голосования за одного участника система якобы засчитывала голос совсем другому артисту.
Например, одна зрительница поделилась, что хотела отдать голос за Mr. Vel, однако в Дії он засчитался как поддержка LELÉKA.
Что ответили в Дії?
Команда сервиса объяснила, что механизм голосования построен так, что каждый голос засчитывается только после непосредственного действия пользователя и подтверждения в приложении. Система не может автоматически изменить выбор или засчитать голос без участия человека.
Если голос уже отображается как засчитанный, это означает, что в определенный момент выбор был подтвержден. Иногда такое случается – например, из-за быстрого нажатия или неожиданной реакции экрана,
– написали в Дії.
Отдельную волну критики вызвала и продолжительность голосования. Многие украинцев считают отведенное время слишком коротким, особенно учитывая нынешние условия в стране. Из-за отключения света, проблемы со связью и интернетом не все еврофаны могли вовремя отдать голос за своего фаворита.
Какие еще скандалы возникли из-за Нацотбора-2026?
- Еще до финала певица Jerry Heil заявила, что ее подставили. Конкурсный номер артистки в телеэфире показали не полностью.
- Кроме того, члена жюри Руслану заподозрили в нарушении правил Нацотбора-2026. Зрители обратили внимание на то, что во время прямого эфира она открыто призвала голосовать за LELÉKA. Именно эта певица в итоге и победила в Нацотборе.
- После скандала организаторы Нацотбора на Евровидение-2026 выступили с официальным заявлением. Общественный вещатель отметил, что Руслана не нарушила регламента, а ее слова являются личной позицией, которая не противоречит правилам конкурса.