В Дії стартовало голосование за 10 участника Национального отбора-2026
- В приложении Дія стартовало голосование за десятого участника Национального отбора на Евровидение, которое продлится с 8 по 13 января.
- Финал Национального отбора на Евровидение-2026 состоится 7 февраля, где также будут проводить сбор для протезирования ветеранов.
Как известно, через месяц состоится финал Национального отбора на Евровидение. Уже названы имена девяти артистов, которые точно будут бороться за шанс попасть на большой европейский конкурс, а вот кто станет десятым участником – зависит от зрителей.
В приложении Дія стартовало голосование, которое продлится всего несколько дней – с 8 по 13 января. Каждый украинец может выбрать одного из кандидатов и отдать свой голос за фаворита, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Дії.
Участие в голосовании может принимать каждый, кому исполнилось 14 лет. В списке кандтдатов оказались такие участники:
- KHAYAT – "Герцы";
- Karyotype – "DNA";
- MON FIA – "Do You Hear Me?";
- ANSTAY – "by the way";
- Марта Адамчук – "Серебряные сосны"
- OKS – "SAY IT ALL".
Каждая из песен артистов уже доступна для прослушивания на ютубе.
Чтобы проголосовать, нужно зайти в приложение Дія, авторизоваться, выбрать раздел Сервисы и нажать на Опрос. После этих действий откроется активное голосование, где можно отдать свой голос за фаворита.
Общественное Культура на днях сообщило, что 7 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2026. Во время шоу будут проводить сбор для протезирования ветеранов.
Кто уже вошел в финал Нацотбора-2026?
- Jerry Heil;
- Laud;
- Leléka;
- Molodi;
- Monokate;
- Мистер Вел;
- Эллины;
- Валерия Сила;
- "ЩукаРыба".