В Дії стартовало голосование за 10 участника Национального отбора-2026

Как известно, через месяц состоится финал Национального отбора на Евровидение. Уже названы имена девяти артистов, которые точно будут бороться за шанс попасть на большой европейский конкурс, а вот кто станет десятым участником – зависит от зрителей.

В приложении Дія стартовало голосование, которое продлится всего несколько дней – с 8 по 13 января. Каждый украинец может выбрать одного из кандидатов и отдать свой голос за фаворита, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Дії.

Участие в голосовании может принимать каждый, кому исполнилось 14 лет. В списке кандтдатов оказались такие участники:

KHAYAT – "Герцы";

Karyotype – "DNA";

MON FIA – "Do You Hear Me?";

ANSTAY – "by the way";

Марта Адамчук – "Серебряные сосны"

OKS – "SAY IT ALL".

Каждая из песен артистов уже доступна для прослушивания на ютубе.

Кандидаты на участие в Нацотборе на Евровидение / Фото Суспільне

Чтобы проголосовать, нужно зайти в приложение Дія, авторизоваться, выбрать раздел Сервисы и нажать на Опрос. После этих действий откроется активное голосование, где можно отдать свой голос за фаворита.

Общественное Культура на днях сообщило, что 7 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2026. Во время шоу будут проводить сбор для протезирования ветеранов.

Кто уже вошел в финал Нацотбора-2026?