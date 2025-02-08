Тина Кароль надела оригинальное платье-тюльпан в финале Нацотбора на Евровидение-2025
В этом году музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2025 стала Тина Кароль. В финале певица не только приняла участие в номере-открытии вместе с другими артистами, но и представляла участников перед их выступлениями.
Уже совсем скоро станет известно, кто представит Украину на Евровидении-2025, которое состоится в мае в Базеле. А пока все в ожидании, 24 Канал больше расскажет об образе Тины Кароль в финале Нацотбора.
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Для финала Национального отбора на Евровидение-2025 певица выбрала платье-тюльпан черного цвета. Она дополнила свой образ босоножками, а также сделала красивые макияж и прическу.
Образы Джамалы, Ефросининой и Екатерины Павленко
- Ведущая Национального отбора на Евровидение-2025 Маша Ефросинина появилась на сцене в черном платье из атласа, которое прекрасно подчеркивало ее фигуру, и колготках в сетку. Свой образ она дополнила украшениями.
- Джамала, которая в очередной раз заняла судейское кресло, для финала выбрала образ от украинского бренда Frolov. Певица надела белое платье-кейп длины макси и яркие розовые перчатки.
- Другая судья песенного конкурса, солистка группы Go_A Екатерина Павленко, пришла в яркой зеленой шубе, платье и черных лаковых перчатках. Из украшений певица выбрала колье и серьги.