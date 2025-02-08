Тина Кароль надела оригинальное платье-тюльпан в финале Нацотбора на Евровидение-2025

В этом году музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2025 стала Тина Кароль. В финале певица не только приняла участие в номере-открытии вместе с другими артистами, но и представляла участников перед их выступлениями.

Уже совсем скоро станет известно, кто представит Украину на Евровидении-2025, которое состоится в мае в Базеле. А пока все в ожидании, 24 Канал больше расскажет об образе Тины Кароль в финале Нацотбора.

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Для финала Национального отбора на Евровидение-2025 певица выбрала платье-тюльпан черного цвета. Она дополнила свой образ босоножками, а также сделала красивые макияж и прическу.

Тина Кароль в финале Нацотбора на Евровидение-2025 / Скриншот из видео

Тина Кароль / Скриншот из видео

Образы Джамалы, Ефросининой и Екатерины Павленко