Нацотбор-2025: кто из украинских звезд стал судьями конкурса

8 декабря пройдет долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2025. Победителя Нацотбора определят с помощью голосования судей и зрителей.

Судейские кресла займут трое известных исполнителей. Их украинцы выбирали в приложении Дія, пишет Show 24.

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Так, в состав жюри вошли Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко.

Наибольшую поддержку получила Джамала, за которую отдали 155 941 голос (35,28%). Лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец занял второе место с результатом 89 472 голоса (20,24%). Солистка группы GO_A Екатерина Павленко получила 52 275 голосов (11,83%), опередив Дмитрия Шурова, который набрал 50 722 голоса (11,47%).



Кто станет судьями на Нацотборе-2025 / Скриншот с Дії

Что известно о Национальном отборе на Евровидение-2025

Финал Нацотбора Евровидения 2025 состоится 8 февраля в формате телеконцерта.

За шанс представить Украину на большой сцене в Базеле, Швейцария, соревнуются 10 финалистов.

Национальный отбор Евровидения участники – смотрите в материале Show 24